León XIV cierra su histórica gira por Sudamérica con una multitudinaria misa en Lima

FOTO: León XIV preside su última misa en Perú antes de regresar al Vaticano.

El papa León XIV concluirá este lunes su histórica gira por Sudamérica con una misa multitudinaria en Lima, Perú, que marcará el cierre de su primera visita a la región desde el inicio de su pontificado. Después de 11 días de actividades en Uruguay, Argentina y Perú, el Pontífice emprenderá su regreso a Roma por la tarde.

La celebración religiosa está prevista para las 10.30, hora peruana (12.30 de Argentina), en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco. Se espera una masiva concurrencia de fieles para despedir a Robert Prevost, quien mantiene un vínculo especial con Perú, país donde residió durante casi dos décadas, obtuvo la nacionalidad y ejerció como obispo de Chiclayo.

El recorrido, iniciado el 6 de noviembre en Montevideo, estuvo marcado por multitudinarias manifestaciones de afecto, encuentros con sectores sociales y religiosos, y mensajes centrados en la unidad, la esperanza y la atención a los más vulnerables. También hubo referencias al legado de su antecesor, el papa Francisco.

La gira adquirió una relevancia adicional por el estado de salud del Pontífice, quien el 13 de octubre fue operado de un tumor maligno en el pulmón derecho en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante sus apariciones públicas, León XIV se mostró activo y cumplió una intensa agenda, sin evidenciar dificultades físicas significativas.

La jornada de despedida inició a las 8.30 de Perú (10.30 de Argentina) con una visita al personal y a las personas alojadas en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Posteriormente, a las 10.30 (12.30 de Argentina), León XIV presidirá la última misa de su viaje apostólico en la Base Aérea Las Palmas.

A las 13.15 (15.15 de Argentina) se realizará la ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao, mientras que el avión papal tiene previsto despegar hacia Roma a las 13.45 (15.45 de Argentina).

La llegada al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino está programada para el martes 17 de noviembre a las 10.25, hora italiana (6.25 de Argentina), según el cronograma difundido por el Vaticano.

La primera etapa del recorrido se desarrolló en Uruguay, entre el 6 y el 8 de noviembre. Durante su estadía, el Papa visitó Montevideo, Paysandú y Florida, donde encabezó celebraciones religiosas y encuentros con representantes de distintos sectores de la sociedad.

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Posteriormente, León XIV llegó a Argentina, donde permaneció hasta el miércoles 11. Su agenda incluyó una misa multitudinaria en el barrio porteño de Palermo, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y encuentros con representantes del mundo del trabajo, autoridades políticas y referentes religiosos.

El martes 10 estuvo en Córdoba, donde presidió una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantuvo un encuentro con religiosos y agentes pastorales en la Catedral de la ciudad.

Su visita al país concluyó en Luján, con una celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján que reunió a una multitud de fieles.

Según estimaciones difundidas por el Gobierno nacional, las principales actividades del Pontífice en Argentina convocaron a más de seis millones de personas, aunque otros cálculos elevaron esa cifra hasta los 7,5 millones.

Aunque la visita tuvo un carácter fundamentalmente pastoral, varios de sus discursos generaron repercusiones políticas por sus referencias a las desigualdades sociales, la necesidad del diálogo y la defensa de los sectores más vulnerables.

El miércoles 11, León XIV llegó a Perú, última escala de su viaje y un país de especial significado personal por su extensa trayectoria religiosa.

Durante su estadía recorrió Lima, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa, con celebraciones religiosas, encuentros comunitarios y actividades vinculadas con la realidad social.

Uno de los momentos más emotivos se produjo en Chiclayo, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023, antes de ser convocado a Roma por Francisco. Su regreso estuvo acompañado por manifestaciones de afecto de los fieles que lo conocieron durante sus años de trabajo pastoral.

El domingo, el Pontífice visitó Cusco, situada a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar. Allí mantuvo encuentros con los fieles y presidió el rezo del Ángelus frente a la Catedral. Luego se trasladó a Pucallpa, en la Amazonía peruana, donde se reunió con representantes de los pueblos amazónicos y celebró una misa.

De esta manera, León XIV pondrá fin a una gira que dejó una fuerte convocatoria popular y un mensaje de continuidad con el legado de Francisco, especialmente en Argentina, país natal de su antecesor, que no llegó a visitar durante su pontificado.

El regreso a Roma cerrará el primer gran recorrido sudamericano de Robert Prevost como máxima autoridad de la Iglesia católica.

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