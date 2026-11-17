FOTO: León XIV cerró su gira por Sudamérica ante una multitud en Lima.

León XIV partió a las 16:26 (hora argentina) rumbo al Vaticano al cabo de una emotiva visita apostólica a Perú, y en la última misa que ofreció este lunes en la Base Aérea Las Palmas ante un millón y medio de fieles se despidió diciendo: "Los llevaré siempre conmigo".

Robert Francis Prevost, quien durante 20 años ejerció una extensa labor pastoral en Perú, primero como misionero enviado por la Orden de los Agustinos y finalmente como obispo de la diócesis de Chiclayo antes de ser elegido sumo pontífice en 2025, recibió el cariño de miles de peruanos que se apostaron a lo largo de las calles y avenidas por las que se trasladó hasta la Base Aérea de El Callao.

De esta manera, el papa puso fin a su primera gira por Sudamérica, que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y continuó del 8 al 11 en Argentina, con multitudinarias misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El momento más emotivo de la ceremonia llegó durante la homilía, cuando Robert Prevost expresó su profundo cariño por el pueblo peruano.

"Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo y en donde quiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podemos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, manifestó León XIV.

"Aquí me enseñaron a ser obispo y a ser sucesor de Pedro. Gracias a quienes participaron a través de medios de comunicación, en las llanuras y en las montañas, en la Amazonia, en todo Perú, muchas gracias a todos", dijo.

El mensaje provocó una fuerte reacción entre los asistentes, que acompañaron sus palabras con aplausos y demostraciones de cariño.

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González señaló que el vínculo del Papa con Perú quedó de manifiesto en numerosas ocasiones durante su estadía.

"En este último país se lo notó enamorado, en repetidas ocasiones rompiendo protocolos para acercarse y demostrarle afecto a las personas que compartieron con él parte de su camino", destacó.

Durante su homilía, León XIV agradeció la hospitalidad recibida y alentó a los fieles a mantener viva su fe y el compromiso con los demás.

"Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa", expresó el Pontífice, quien llamó a los creyentes a transmitir el mensaje del Evangelio y fortalecer los lazos comunitarios.

También recordó a Santo Toribio de Mogrovejo y destacó el ejemplo de los santos peruanos como testimonio de servicio y compromiso con la sociedad.

Tras finalizar la misa, la agenda del Papa contempla una ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao.

La visita apostólica comenzó el viernes 6 de noviembre en Uruguay, donde León XIV recorrió Montevideo, Paysandú y Florida, antes de trasladarse a Argentina.

En territorio argentino, el Papa encabezó una misa multitudinaria en Palermo, visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y mantuvo encuentros con representantes del mundo del trabajo, la juventud y distintos sectores políticos y religiosos.

El martes 10 estuvo en Córdoba, donde celebró una misa en la Escuela de Aviación Militar y posteriormente se trasladó al centro de la ciudad. Al día siguiente, presidió una celebración religiosa en Luján, que marcó su despedida del país.

La última etapa del viaje se desarrolló en Perú, donde el Pontífice recorrió distintas ciudades, entre ellas Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años, además de Cusco y Pucallpa.

Su regreso a Chiclayo fue uno de los acontecimientos más significativos de la gira, por el vínculo que mantiene con la comunidad en la que desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral.

Con la ceremonia de este lunes en Lima, León XIV puso fin a su primera visita apostólica a Sudamérica como máxima autoridad de la Iglesia católica, después de una gira marcada por convocatorias multitudinarias, mensajes de unidad y constantes referencias al legado del fallecido papa Francisco.

Informe de Agustín González, enviado especial de Cadena 3 a Perú.