León XIV agradeció el entusiasmo de los fieles que lo esperaron frente a la Nunciatura en CABA

FOTO: El Papa salió al balcón de la Nunciatura Apostólica para saludar a la gente.

El papa León XIV envió un nuevo mensaje en el que agradeció a la masividad de personas que lo esperaron reunidos fuera de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.

Según supo Noticias Argentinas, a través de la web oficial Vatican News, el Sumo Pontífice expresó este lunes a la noche su “aprecio” por el "entusiasmo y alegría", que le llegó por parte de los fieles que lo acompañaron desde su llegada al país.

“Que la bendición del Señor llegue al corazón de cada uno de ustedes y de todos sus seres queridos, y que siempre vivamos con la alegría de saber que Cristo nos llama”, aseguró León XIV.

Y agregó: “Todos son bienvenidos y todos son enviados a proclamar la Buena Nueva con alegría”.

León XIV cerró su jornada con una cena junto al episcopado en la Casa Arzobispal, luego de una recorrida por el Conurbano bonaerense, estar en el Palacio San Martín y encabezar una oración en la Catedral Metropolitana.

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"Buenas noches, Argentina!" #PapaLeoneXIV saluta i fedeli fuori dalla Nunziatura di Buenos Aires, congedandosi con saluti e con il gesto della "buona notte". Domani la visita a Cordoba https://t.co/nyrA5IrXvO — Vatican News (@vaticannews_it) November 10, 2026

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