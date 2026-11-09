León XIV agradeció el entusiasmo de los fieles que lo esperaron frente a la Nunciatura en CABA
El Sumo Pontífice expresó su “aprecio” por la “alegría” recibida por parte de los peregrinos argentinos.
09/11/2026 | 23:23Redacción Cadena 3
FOTO: El Papa salió al balcón de la Nunciatura Apostólica para saludar a la gente.
El papa León XIV envió un nuevo mensaje en el que agradeció a la masividad de personas que lo esperaron reunidos fuera de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.
Según supo Noticias Argentinas, a través de la web oficial Vatican News, el Sumo Pontífice expresó este lunes a la noche su “aprecio” por el "entusiasmo y alegría", que le llegó por parte de los fieles que lo acompañaron desde su llegada al país.
“Que la bendición del Señor llegue al corazón de cada uno de ustedes y de todos sus seres queridos, y que siempre vivamos con la alegría de saber que Cristo nos llama”, aseguró León XIV.
Y agregó: “Todos son bienvenidos y todos son enviados a proclamar la Buena Nueva con alegría”.
León XIV cerró su jornada con una cena junto al episcopado en la Casa Arzobispal, luego de una recorrida por el Conurbano bonaerense, estar en el Palacio San Martín y encabezar una oración en la Catedral Metropolitana.
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"Buenas noches, Argentina!" #PapaLeoneXIV saluta i fedeli fuori dalla Nunziatura di Buenos Aires, congedandosi con saluti e con il gesto della "buona notte". Domani la visita a Cordoba https://t.co/nyrA5IrXvO— Vatican News (@vaticannews_it) November 10, 2026
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Lectura rápida
¿Qué mensaje envió el papa? El papa León XIV agradeció a las personas que lo esperaron en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires.
¿Quién expresó su aprecio? El Sumo Pontífice León XIV expresó su aprecio por el entusiasmo y alegría de los fieles.
¿Cuándo se realizó el mensaje? El mensaje fue expresado el lunes a la noche.
¿Dónde se cerró la jornada del papa? La jornada de León XIV se cerró en la Casa Arzobispal.
¿Por qué agradeció a los fieles? Agradeció por el entusiasmo y alegría que le mostraron desde su llegada al país.