Las fotos más icónicas de la visita del papa León XIV en Córdoba

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.

FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.

FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.

FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.

FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.

FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.

FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.

FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.

FOTO: El papa León XIV se dirige al Arzobispado de Córdoba tras la misa en FAdeA.

FOTO: El Papa León XIV saluda a los fieles que se acercaron a la Catedral de Córdoba. (Daniel Cáceres/C3)

FOTO: El Papa León XIV saluda a los fieles que se acercaron a la Catedral de Córdoba. (Daniel Cáceres/C3)

FOTO: El papa León XIV se despide de Córdoba tras su discurso en la catedral ante miles de fieles.

FOTO: El papa León XIV se despide de Córdoba tras su discurso en la catedral ante miles de fieles.

FOTO: El papa León XIV recibió un cáliz elaborado por cordobeses con la participación de la comunidad

FOTO: El papa León XIV dejó su huella en Córdoba: las mejores imágenes de su visita

FOTO: El papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.

FOTO: El papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.

FOTO: El papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.

FOTO: El papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.

FOTO: El papa León XIV, en su último discurso en la Catedral de Córdoba antes de volver a Buenos Aires.

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

La visita del papa León XIV a la provincia de Córdoba escribió una página imborrable en la historia febril de la región.

Miles de fieles de todo el país bordearon los accesos y coparon el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para formar parte de la Santa Misa y recibir el mensaje de esperanza del Santo Padre.

Desde la masiva vigilia con destacados artistas populares y coros religiosos hasta la calidez de los encuentros con la comunidad y los momentos de mayor recogimiento espiritual, el recorrido del Pontífice por suelo cordobés dejó imágenes impactantes.

Un repaso fotográfico imperdible por los momentos más emotivos, las muestras de afecto popular y los símbolos de una jornada histórica.

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