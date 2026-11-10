Las fotos más icónicas de la visita del papa León XIV en Córdoba
Una multitud vibró con la presencia del Sumo Pontífice en la misa central de FAdeA. Las postales de la fe, los gestos y la devoción del pueblo.
10/11/2026 | 17:16Redacción Cadena 3
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)
FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)
FOTO: El papa León XIV, en su último discurso en la Catedral de Córdoba antes de volver a Buenos Aires.
FOTO: El papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.
FOTO: El papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.
FOTO: El papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.
FOTO: El papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.
FOTO: El papa León XIV dejó su huella en Córdoba: las mejores imágenes de su visita
FOTO: Papa León XIV
FOTO: El papa León XIV recibió un cáliz elaborado por cordobeses con la participación de la comunidad
FOTO: El papa León XIV se despide de Córdoba tras su discurso en la catedral ante miles de fieles.
FOTO: El papa León XIV se despide de Córdoba tras su discurso en la catedral ante miles de fieles.
FOTO: El Papa León XIV saluda a los fieles que se acercaron a la Catedral de Córdoba. (Daniel Cáceres/C3)
FOTO: El Papa León XIV saluda a los fieles que se acercaron a la Catedral de Córdoba. (Daniel Cáceres/C3)
FOTO: El papa León XIV se dirige al Arzobispado de Córdoba tras la misa en FAdeA.
FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.
FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.
FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.
FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.
FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.
FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.
FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.
FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
La visita del papa León XIV a la provincia de Córdoba escribió una página imborrable en la historia febril de la región.
Miles de fieles de todo el país bordearon los accesos y coparon el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para formar parte de la Santa Misa y recibir el mensaje de esperanza del Santo Padre.
Desde la masiva vigilia con destacados artistas populares y coros religiosos hasta la calidez de los encuentros con la comunidad y los momentos de mayor recogimiento espiritual, el recorrido del Pontífice por suelo cordobés dejó imágenes impactantes.
Un repaso fotográfico imperdible por los momentos más emotivos, las muestras de afecto popular y los símbolos de una jornada histórica.
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Histórica visita. "Alto anillito": la ocurrencia de un niño cordobés que recibió al Papa León XIV
Con total inocencia y en perfecto tono cordobés, un nene saludó al Sumo Pontífice en el Aeropuerto Taravella con una frase que se viralizó al instante. El tierno momento fue capturado por Cadena 3.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? La visita del papa León XIV a la provincia de Córdoba.
¿Quién fue el protagonista del evento? El protagonista fue el Santo Padre, papa León XIV.
¿Cuándo tuvo lugar la visita? La visita ocurrió recientemente, aunque el artículo no especifica la fecha exacta.
¿Dónde se realizó la Santa Misa? La Santa Misa se realizó en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
¿Por qué fue significativa la visita? Fue significativa por el mensaje de esperanza del Santo Padre y la masiva participación de fieles.