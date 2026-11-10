La histórica visita a Córdoba del papa León XIV, en fotos

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.

FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.

FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.

FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.

FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.

FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.

FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.

FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.

FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.

FOTO: El papa León XIV se dirige al Arzobispado de Córdoba tras la misa en FAdeA.

FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.

La visita del papa León XIV a la provincia de Córdoba escribió una página imborrable en la historia febril de la región.

Miles de fieles de todo el país bordearon los accesos y coparon el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para formar parte de la Santa Misa y recibir el mensaje de esperanza del Santo Padre.

Desde la masiva vigilia con destacados artistas populares y coros religiosos hasta la calidez de los encuentros con la comunidad y los momentos de mayor recogimiento espiritual, el recorrido del Pontífice por suelo cordobés dejó imágenes impactantes.

Un repaso fotográfico imperdible por los momentos más emotivos, las muestras de afecto popular y los símbolos de una jornada histórica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/