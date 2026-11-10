La histórica visita a Córdoba del papa León XIV, en fotos
Una multitud vibró con la presencia del Sumo Pontífice en la misa central de FAdeA. Las postales de la fe, los gestos y la devoción del pueblo.
10/11/2026 | 13:08Redacción Cadena 3
FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.
FOTO: El papa León XIV se dirige al Arzobispado de Córdoba tras la misa en FAdeA.
FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.
FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.
FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.
FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.
FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.
FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.
FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.
FOTO: Una multitud recibió al papa León XIV en las calles de Córdoba rumbo al arzobispado.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
FOTO: Jornada de júbilo por la visita del Papa a Córdoba.
La visita del papa León XIV a la provincia de Córdoba escribió una página imborrable en la historia febril de la región.
Miles de fieles de todo el país bordearon los accesos y coparon el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para formar parte de la Santa Misa y recibir el mensaje de esperanza del Santo Padre.
Desde la masiva vigilia con destacados artistas populares y coros religiosos hasta la calidez de los encuentros con la comunidad y los momentos de mayor recogimiento espiritual, el recorrido del Pontífice por suelo cordobés dejó imágenes impactantes.
Un repaso fotográfico imperdible por los momentos más emotivos, las muestras de afecto popular y los símbolos de una jornada histórica.
/Inicio Código Embebido/
Histórica visita. "Alto anillito": la ocurrencia de un niño cordobés que recibió al Papa León XIV
Con total inocencia y en perfecto tono cordobés, un nene saludó al Sumo Pontífice en el Aeropuerto Taravella con una frase que se viralizó al instante. El tierno momento fue capturado por Cadena 3.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? La visita del papa León XIV a la provincia de Córdoba.
¿Quién fue el protagonista del evento? El protagonista fue el Santo Padre, papa León XIV.
¿Cuándo tuvo lugar la visita? La visita ocurrió recientemente, aunque el artículo no especifica la fecha exacta.
¿Dónde se realizó la Santa Misa? La Santa Misa se realizó en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
¿Por qué fue significativa la visita? Fue significativa por el mensaje de esperanza del Santo Padre y la masiva participación de fieles.