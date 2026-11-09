La emoción del papa León XIV con los fieles en el Cottolengo Don Orione

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- El papa León XIV vivió un momento de profunda emoción este lunes al escuchar el relato de Marta Griselda Torres, una mujer que ha pasado muchos años en el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole. La historia de Marta, quien no puede caminar ni ver, tocó el corazón del Santo Padre.

Marta compartió con el Papa que, tras haber sido rechazada por la sociedad durante mucho tiempo, encontró en el Cottolengo un lugar donde experimentó el amor y pudo conocer "profundamente a Dios". En sus palabras, la mujer expresó: "En el Cottolengo soy feliz. Conocí profundamente a Dios", agradeciendo con gran emoción al Papa por su visita.

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El Pontífice se mostró visiblemente conmovido y, en un momento, tuvo que secarse las lágrimas mientras escuchaba atentamente el relato de Marta. Posteriormente, ella le acercó un libro que escribió, donde narra su experiencia en el Cottolengo Don Orione.

Al finalizar la visita, León XIV dirigió un mensaje a los presentes, en el que destacó la labor de los voluntarios del lugar, agradeciéndoles por llevar a cabo "caridad" en cada acto de su vida diaria.