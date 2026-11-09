La emoción del papa León XIV con los fieles en el Cottolengo Don Orione
El Santo Padre se conmovió con la historia de Marta Torres, una mujer ciega que vive en el predio de Claypole..
FOTO: La conmovedora visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione en Claypole
Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- El papa León XIV vivió un momento de profunda emoción este lunes al escuchar el relato de Marta Griselda Torres, una mujer que ha pasado muchos años en el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole. La historia de Marta, quien no puede caminar ni ver, tocó el corazón del Santo Padre.
Marta compartió con el Papa que, tras haber sido rechazada por la sociedad durante mucho tiempo, encontró en el Cottolengo un lugar donde experimentó el amor y pudo conocer "profundamente a Dios". En sus palabras, la mujer expresó: "En el Cottolengo soy feliz. Conocí profundamente a Dios", agradeciendo con gran emoción al Papa por su visita.
/Inicio Código Embebido/
Histórica visita. "El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad", dijo el Papa
El Sumo Pontífice recorrió el establecimiento ubicado en Claypole, donde saludó a cientos de fieles y fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
/Fin Código Embebido/
El Pontífice se mostró visiblemente conmovido y, en un momento, tuvo que secarse las lágrimas mientras escuchaba atentamente el relato de Marta. Posteriormente, ella le acercó un libro que escribió, donde narra su experiencia en el Cottolengo Don Orione.
Al finalizar la visita, León XIV dirigió un mensaje a los presentes, en el que destacó la labor de los voluntarios del lugar, agradeciéndoles por llevar a cabo "caridad" en cada acto de su vida diaria.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Cottolengo Don Orione?
El papa León XIV visitó el lugar y se emocionó con la historia de Marta Torres.
¿Quién es Marta Torres?
Marta Griselda Torres es una mujer ciega que vive en el Cottolengo y compartió su experiencia con el Papa.
¿Cuándo tuvo lugar la visita?
La visita del Papa se realizó el 9 de noviembre de 2026.
¿Dónde se encuentra el Cottolengo Don Orione?
El Cottolengo Don Orione está ubicado en Claypole, Buenos Aires.
¿Qué mensaje dejó el Papa?
León XIV agradeció a los voluntarios por su labor de caridad en el lugar.
[Fuente: Noticias Argentinas]