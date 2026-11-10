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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Jairo emocionó a miles de fieles con su "Ave María" en la previa de la misa del papa León XIV

El reconocido cantautor oriundo de Cruz del Eje cautivó a la multitud en FAdeA con un repertorio especial que combinó piezas litúrgicas y clásicos populares. VIDEO.

10/11/2026 | 10:58Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Jairo cantó el Ave María.

FOTO: Jairo cantó el Ave María.

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En el marco de la histórica visita del papa León XIV a la provincia de Córdoba, el reconocido cantautor Jairo se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada al brindar un emotivo concierto previo a la masiva celebración litúrgica.

Ante una multitud estimada en cerca de un millón de fieles reunidos en los terrenos de FAdeA, el artista nacido en Cruz del Eje desplegó su talento interpretativo en un evento que quedará grabado en la memoria colectiva de la región.

El pedido especial y la emoción sobre el escenario

Días antes de su presentación, el propio músico había confesado la profunda expectativa y el respeto que le generaba tamaña responsabilidad institucional.

La organización del evento le había realizado un pedido puntual e indiscutido: interpretar su mítica versión del “Ave María”, una obra que lo acompaña y define desde hace casi cinco décadas.

"Es una gran felicidad estar acá", expresó el artista visiblemente conmovido al pisar el escenario montado para recibir al Sumo Pontífice.

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Durante su actuación, el repertorio no se limitó únicamente al clásico religioso, sino que incluyó piezas de alto contenido espiritual como “El Credo” —de la Misa Campesina Nicaragüense, compuesta por Carlos Mejía Godoy—, intercalando obras del cancionero popular a tono con la magnitud del acontecimiento ecuménico.

Un hito cultural para Córdoba

La presencia de Jairo aportó una cuota de profunda identidad cordobesa a la visita apostólica de León XIV, combinando la solemnidad litúrgica con la calidez de un artista consagrado internacionalmente.

La interpretación del icónico tema sacó lágrimas a más de un asistente y consolidó un puente de comunión entre el arte nacional y el mensaje de paz propuesto por el Vaticano en su paso por el país.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevó a cabo en Córdoba? Se realizó un emotivo concierto de Jairo previo a la celebración litúrgica del papa León XIV.

¿Quién fue el protagonista del concierto? El protagonista del concierto fue el reconocido cantautor Jairo.

¿Cuándo tuvo lugar el evento? El evento se llevó a cabo durante la visita del papa León XIV a la provincia de Córdoba.

¿Dónde se realizó el concierto? El concierto se realizó en los terrenos de FAdeA.

¿Por qué fue significativo el concierto? Fue significativo porque combinó la solemnidad litúrgica con la identidad cordobesa, dejando un mensaje de paz.

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