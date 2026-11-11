Fe, emoción y una multitud: las fotos de la despedida de León XIV en Luján

FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)

FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)

FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)

FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)

FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)

FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)

FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)

FOTO: Una multitud presenció la misa en la Basílica de Luján.

FOTO: Una multitud presenció la misa en la Basílica de Luján.

La ciudad de Luján fue escenario este miércoles de una de las convocatorias más multitudinarias de la visita del papa León XIV a la Argentina. Más de dos millones de personas, según estimaciones preliminares, participaron de la misa que el Pontífice celebró frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La multitud llegó desde distintos puntos del país para acompañar al Santo Padre en su última actividad oficial antes de partir rumbo a Perú. Entre banderas, cánticos, oraciones y gestos de emoción, los fieles protagonizaron una jornada que quedará entre los momentos más importantes de su paso por el país.

Las imágenes de la celebración permiten recorrer los momentos más destacados de una despedida marcada por la fe y una convocatoria histórica.

León XIV saludando desde el papamóvil. Foto: Daniel Vides/NA.

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El papa observa a la multitud que lo abraza. Foto: Daniel Vides/NA.

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Una multitud presenció la misa en la Basílica de Luján.

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FOTO: El papa León XIV en la cárcel de Devoto. (@pontifex)

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FOTO: El papa León XIV en la cárcel de Devoto. (@pontifex)

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FOTO: El papa León XIV en la cárcel de Devoto. (@pontifex)

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