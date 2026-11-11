Fe, emoción y una multitud: las fotos de la despedida de León XIV en Luján
El Papa encabezó su última celebración oficial en Argentina frente a una multitud que colmó los alrededores de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Las imágenes reflejan la emoción y la devoción de los fieles durante una despedida histórica.
11/11/2026 | 12:29Redacción Cadena 3
FOTO: Una multitud presenció la misa en la Basílica de Luján.
FOTO: Una multitud presenció la misa en la Basílica de Luján.
FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)
FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)
FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)
FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)
FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)
FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)
FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)
La ciudad de Luján fue escenario este miércoles de una de las convocatorias más multitudinarias de la visita del papa León XIV a la Argentina. Más de dos millones de personas, según estimaciones preliminares, participaron de la misa que el Pontífice celebró frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.
La multitud llegó desde distintos puntos del país para acompañar al Santo Padre en su última actividad oficial antes de partir rumbo a Perú. Entre banderas, cánticos, oraciones y gestos de emoción, los fieles protagonizaron una jornada que quedará entre los momentos más importantes de su paso por el país.
Las imágenes de la celebración permiten recorrer los momentos más destacados de una despedida marcada por la fe y una convocatoria histórica.
León XIV saludando desde el papamóvil. Foto: Daniel Vides/NA.
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El papa observa a la multitud que lo abraza. Foto: Daniel Vides/NA.
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Una multitud presenció la misa en la Basílica de Luján.
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FOTO: El papa León XIV en la cárcel de Devoto. (@pontifex)
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FOTO: El papa León XIV en la cárcel de Devoto. (@pontifex)
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FOTO: El papa León XIV en la cárcel de Devoto. (@pontifex)
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Lectura rápida
¿Qué evento tuvo lugar en Luján? Se celebró una misa con la participación de más de dos millones de personas durante la visita del papa León XIV a la Argentina.
¿Quién estuvo presente en la misa? El evento fue encabezado por el papa León XIV y asistieron fieles de distintos puntos del país.
¿Cuándo ocurrió la misa? La misa se llevó a cabo este miércoles, antes de que el Pontífice partiera rumbo a Perú.
¿Dónde se realizó la celebración? La misa se celebró frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.
¿Por qué fue significativa esta misa? Fue una jornada marcada por la fe y se considera uno de los momentos más importantes de la visita del Santo Padre al país.