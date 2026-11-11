El Santo Padre invocó a la Virgen de Luján tras su emotiva homilía en Buenos Aires

FOTO: El papa León XIV invoca a la Virgen de Luján tras su emotiva homilía en Buenos Aires

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- El papa León XIV culminó su gira por Argentina con una emotiva misa en Luján, donde solicitó la ayuda de la Virgen de Luján al finalizar su homilía: "Madre de Luján: Mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto".

El Sumo Pontífice continuó su invocación, pidiendo: "Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad, suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión, iluminados por la Palabra de tu Hijo Jesucristo y cimentados firmemente en Él, 'la piedra angular'. Que así sea", concluyó.

Durante la misa, el papa instó a los argentinos a "reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra" y lanzó un mensaje al país: "Argentina, levántate y camina".

Según el Gobierno bonaerense, la misa del Sumo Pontífice en Luján fue un evento histórico, congregando a más de 3,5 millones de personas durante su celebración, confirmando así la mayor asistencia en su visita al país.