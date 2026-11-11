El Santo Padre invocó a la Virgen de Luján tras su emotiva homilía en Buenos Aires
Durante su emotiva misa en Luján, el papa León XIV pidió ayuda a la Virgen y un futuro de amor.
FOTO: El papa León XIV invoca a la Virgen de Luján tras su emotiva homilía en Buenos Aires
Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- El papa León XIV culminó su gira por Argentina con una emotiva misa en Luján, donde solicitó la ayuda de la Virgen de Luján al finalizar su homilía: "Madre de Luján: Mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto".
El Sumo Pontífice continuó su invocación, pidiendo: "Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad, suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión, iluminados por la Palabra de tu Hijo Jesucristo y cimentados firmemente en Él, 'la piedra angular'. Que así sea", concluyó.
Durante la misa, el papa instó a los argentinos a "reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra" y lanzó un mensaje al país: "Argentina, levántate y camina".
Según el Gobierno bonaerense, la misa del Sumo Pontífice en Luján fue un evento histórico, congregando a más de 3,5 millones de personas durante su celebración, confirmando así la mayor asistencia en su visita al país.
Lectura rápida
¿Qué hizo el papa León XIV en su misa?
El papa León XIV pidió ayuda a la Virgen de Luján y lanzó un mensaje de reconciliación y esperanza para el pueblo argentino.
¿Cuántas personas asistieron a la misa?
Más de 3,5 millones de personas estuvieron presentes en la misa histórica en Luján, según el Gobierno bonaerense.
¿Qué pidió el papa a la Virgen de Luján?
El papa solicitó guía y apoyo para su misión apostólica y para el pueblo argentino en su camino hacia la reconciliación.
¿Cuándo fue la misa?
La misa se llevó a cabo el miércoles 11 de noviembre de 2026.
¿Cuál fue el mensaje central del papa?
El papa instó a los argentinos a reconciliarse con su historia y a generar un futuro donde el amor prevalezca.
[Fuente: Noticias Argentinas]