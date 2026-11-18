Hay historias que demuestran que, aun cuando la vida cambia todos nuestros planes, siempre es posible encontrar una nueva manera de seguir adelante.

La de Martín Carranza, sacerdote cordobés, es una de ellas. En 2015, una complicación durante una cirugía de vesícula le provocó graves secuelas neurológicas, afectó su movilidad y modificó profundamente su capacidad para comunicarse. Sin embargo, nunca abandonó su vocación.

Con esfuerzo, acompañamiento y nuevas herramientas, encontró otras formas de continuar su misión pastoral: escribir, compartir reflexiones, acompañar a otras personas y celebrar misa.

Ahora, gracias a la inteligencia artificial, logró recuperar digitalmente la voz que tenía antes de aquella intervención quirúrgica. Un avance que representa mucho más que una innovación tecnológica: significa recuperar una parte de su identidad y ampliar sus posibilidades de expresión.

En diálogo con Cadena 3, a través de respuestas que él mismo escribió y que hoy pueden escucharse con su voz reconstruida, el padre Martín contó cómo comenzó este proceso.

"Todo comenzó cuando en febrero, mi párroco, el padre Marco Bustos, me comentó que hablando con un ingeniero que conozco, le dijo que era posible recuperar mi voz de antes a partir de videos y grabaciones. Sin muchas expectativas, le dije que sí".

A partir de entonces comenzó la búsqueda de registros de audio y video que permitieran reconstruir su voz. Una colaboración de Radio María fue especialmente importante, ya que permitió recuperar una grabación de septiembre de 2012, cuando había participado de un programa para hablar sobre su profesión de psicólogo.

Ese material fue utilizado para gestionar el acceso gratuito a la aplicación ElevenLabs, especializada en generación de voces mediante inteligencia artificial. Luego, el ingeniero Fernando Manisalián se encargó de cargar las grabaciones y trabajar en la reconstrucción digital.

El primer resultado público tuvo un significado profundamente especial: fue utilizado durante una misa que Martín presidió en el seminario, al cumplirse 11 años de la cirugía que le provocó la discapacidad.

"Para mí y para las muchas personas que estuvieron allí fue muy fuerte la experiencia. Esto también me permite expresarme mejor y extenderme más. Esto abre para mi vida nuevas posibilidades de comunicación y expresión", relató.

Y dejó una reflexión sobre el alcance de esta herramienta: "La IA bien usada puede abrirnos a muchas personas con discapacidad para hablar, nuevos horizontes para mejorar nuestra comunicación y nuestros vínculos".

La recuperación de su voz también permite conocer el camino emocional y espiritual que debió atravesar desde aquella cirugía. La pérdida de movilidad y las dificultades para comunicarse implicaron un proceso de adaptación que no ocurrió de un día para otro.

"Después de la cirugía, de a poco, tuve que interiorizar otra manera de ser sacerdote. Acompañado de los que me rodeaban y cuidaban, amigos, familiares, seminaristas y sacerdotes, recibí mucho amor. Y a pesar de lo muy difícil y doloroso de mi situación, ayudado por la gracia de Dios, decidí no bajar los brazos ni derrumbarme, sino seguir amando, tratando de vivir alegre, dado a los demás", expresó.

Martín también contó que, inicialmente, pensaba que necesitaría rehabilitación durante algunos meses. Por esa razón, no aceptó jubilarse definitivamente de su tarea como docente de Psicología. Sin embargo, con el paso del tiempo tuvo que asumir que la rehabilitación sería parte de su vida.

"El proceso emocional, espiritual y de toma de conciencia de mi discapacidad fue muy paulatino. Al principio creía que iba a necesitar tratamiento de rehabilitación por unos meses. Pero, poco a poco, fui tomando dolorosa conciencia de que voy a tener que hacer rehabilitación toda la vida".

También reconoció que hubo retrocesos difíciles de afrontar y períodos de tristeza y desaliento. En esos momentos, su fe se convirtió en un sostén fundamental.

"Mi fe como discípulo de Jesús me alienta y fortalece y sostiene para seguir. También la oración cotidiana me ilumina, junto con la meditación y oración de la palabra de Dios", compartió.

Con la sinceridad de quien atravesó un largo proceso de transformación, reconoció que nunca imaginó los acontecimientos que llegarían durante este año: "A principio de año, jamás imaginé que se iba a poder recuperar mi voz y menos que iba a poder grabar audios de voz a partir de lo que con dificultad escribo en mi tablet celular".

Tampoco imaginaba que tendría la oportunidad de brindar su testimonio durante la visita del papa León XIV a Córdoba.

El encuentro con el papa León XIV: un mensaje para todos

La visita del Pontífice a Córdoba también le reservó un momento inolvidable. La comisión organizadora del encuentro con los consagrados, realizado frente a la Catedral, lo convocó para compartir un breve testimonio de dos minutos y formularle una pregunta al Papa.

"Yo respondí que sí. Y entonces me dijeron que tenía que presentarla en cuatro días. Era un hermoso desafío poder elaborar un mensaje que exprese y hacer una pregunta no solo para mí, sino que sea una oportunidad para que el Papa ilumine a todos en algo nuestras vidas", recordó.

Después de participar de la Eucaristía en FAdeA, debió trasladarse rápidamente hasta la Catedral. Por sus dificultades para caminar, junto a su acompañante, el padre Daniel Ferreyra, fue ubicado en un sector especial de la plaza.

La llegada del Papa estuvo cargada de emoción. Martín destacó especialmente la serenidad que le transmitieron su presencia y sus gestos.

"La llegada del Papa fue un momento de mucha alegría. Su paz, su sonrisa, su simplicidad y su mirada favorecieron mi serenidad cuando me acerqué para presentar mi testimonio. Su abrazo paterno, sus palabras de agradecimiento y de aliento a seguir amando, unido a Jesús, y su bendición me llenaron de gozo y de paz".

La repercusión de aquel encuentro también lo sorprendió. En los días posteriores recibió cientos de mensajes de personas que se sintieron movilizadas por su testimonio.

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Para Martín, las palabras y los gestos de León XIV dejaron un mensaje que trasciende lo religioso: "Las palabras del Papa León, tanto ese día como todos sus mensajes en el país, fueron un llamado a la unidad, a la búsqueda del bien común, a proteger a los más frágiles".

Y agregó que su presencia y sus mensajes están dirigidos "a todo hombre y mujer de buena voluntad que habita esta tierra".

La historia del padre Martín Carranza reúne fe, perseverancia, afectos y tecnología. Pero, sobre todo, deja una enseñanza: las circunstancias pueden cambiar radicalmente nuestra manera de vivir, de comunicarnos y de relacionarnos con los demás, pero no necesariamente tienen que definir hasta dónde podemos llegar.

La inteligencia artificial le devolvió digitalmente una voz que parecía pertenecer al pasado. Martín, por su parte, nunca dejó de encontrar maneras de hacer escuchar su mensaje. Porque, como demuestra su historia, cambiar la forma de hacer las cosas no significa renunciar a aquello que nos da sentido.

Informe de Jorge Mercado