FOTO: El papa León XIV y su pasión por el fútbol: hincha de Roma y de la selección de Perú.

El papa León XIV tiene una historia particular con el fútbol: simpatiza con la Roma y, durante los años que vivió en Perú, se sumó al fervor por la selección nacional. Así lo contó a Cadena 3 el padre Jasson Sempertegui, quien fue su secretario personal durante ocho años.

La charla surgió a partir de una fotografía que circuló durante la visita del Pontífice a Lima, cuando recibió como regalo una camiseta del seleccionado peruano. La imagen despertó una pregunta: ¿cuál es el vínculo de León XIV con el fútbol?

Sempertegui, que lo acompañó durante su etapa como obispo en Chiclayo, recordó una experiencia que compartieron en Roma: una visita a un estadio europeo para presenciar un partido de fútbol.

Una tarde en la cancha de la Roma

El exsecretario relató que fue el propio León XIV quien aceptó la propuesta de ir a la cancha. Hasta ese momento, ninguno de los dos había vivido esa experiencia en un estadio europeo.

“Estábamos paseando por Roma y él me dijo si quería hacer alguna cosa distinta. Yo le dije que me gustaría ir a un estadio europeo. Nunca había ido. Él también es fanático de la Roma, así que con mucho gusto aceptó”, recordó.

La experiencia tuvo una particularidad: no consiguieron entradas en un sector tranquilo y terminaron en la Curva Sur, donde se ubica una de las hinchadas más intensas.

“Fuimos a la curva sur, donde está toda la hinchada más fuerte, y allí estuvimos todo el tiempo de pie. La gente siempre está ahí diciendo mal las palabras y con mucha cerveza encima. Y él me decía: ‘Pero es que debimos buscar otro lugar’. Pero bueno, lo disfrutamos igual”, contó entre risas.

También destacó que fueron caminando desde el Vaticano hasta el estadio y regresaron de la misma manera. Para Sempertegui, fue una tarde que recuerda con especial cariño.

Según le comentó el propio Pontífice, aquella fue una experiencia excepcional: en los últimos 15 años, había sido el único partido de fútbol al que asistió.

El entusiasmo por la selección peruana

Durante su etapa en Perú, León XIV también desarrolló un vínculo especial con el seleccionado nacional. De acuerdo con el relato de Sempertegui, no se hizo hincha de un club peruano en particular, pero sí comenzó a compartir la pasión por la selección.

“En Perú se hizo hincha de la selección, como todos. Veíamos los partidos de la selección en el obispado. Él mismo se buscaba una camiseta y al inicio miraba, digamos, con mucha normalidad”, explicó.

Con el paso del tiempo, el entusiasmo de quienes lo rodeaban terminó contagiándolo.

“En la medida que ya veía nosotros el fervor que teníamos por la selección, pues él también empezó a tener ese mismo sentimiento y participaba también. Sufría con nosotros, se alegraba con nosotros”, recordó.

Y agregó, con humor: “Más sufría porque aquí la televisión nos hace sufrir, pero lo disfrutaba igual”.

Un papa futbolero, pero lejos de la popular

El testimonio de su exsecretario permitió conocer una faceta más cotidiana del papa León XIV, marcada por su simpatía por la Roma y el acompañamiento a la selección peruana durante su estadía en Chiclayo.

La anécdota de aquella visita al estadio también dejó una conclusión divertida: si alguna vez lo invitan nuevamente a una cancha, mejor conseguirle una ubicación en platea. La experiencia en la popular, rodeado de la hinchada más intensa, no fue precisamente su sector preferido.

Informe de Agustín González.