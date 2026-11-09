El papa León XIV visita hoy el Cottolengo Don Orione y oficia su primera misa en la Argentina

FOTO: Una multitud de fieles se congrega en Palermo a la espera de la misa del Papa.

El Papa León XIV comienza este lunes su segundo día en Argentina con una agenda centrada en el contacto directo con los fieles y el compromiso social, lejos del hermetismo de la jornada anterior en Casa Rosada.

Tras un primer día marcado por un fuerte mensaje político —en el que pidió una economía “al servicio de las personas” y el reconocimiento del que piensa distinto—, el Sumo Pontífice pone el foco en la calle y el fervor popular.

Desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad, viajó hacia la provincia de Buenos Aires, recorre parte del conurbano con el Papamóvil y llegará, a las 9.15hs., a la localidad de Claypole, donde visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione: allí caminará por el parque en el que conviven más de 400 personas con discapacidad y brindará un pequeño discurso.

En esa misma localidad, el Papa tiene previsto un encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros miembros del Gabinete; posteriormente, cantará el artista Abel Pintos, quien interpretará algunas canciones en vivo.

Desde la madrugada, cientos de fieles acampan en los alrededores del Monumento a los Españoles, en Palermo, para asegurarse un lugar en la misa multitudinaria prevista para las 11:30. Las fuerzas de seguridad organizan el ingreso a través de ocho accesos peatonales habilitados en el perímetro.

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La visita del Papa León XIV es la primera de un Sumo Pontífice a la Argentina en casi 40 años y genera una movilización masiva tanto en el conurbano bonaerense como en la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo de seguridad acompaña cada tramo de la agenda en un clima de alta expectativa y devoción.