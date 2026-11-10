El papa León XIV sorprende en Córdoba: regaló rosarios y se sacó una selfie con niños
El Sumo Pontífice protagonizó un tierno momento al romper el protocolo apenas descendió de la aeronave en territorio cordobés.
FOTO: El papa León XIV sorprende en Córdoba: regaló rosarios y se sacó una selfie con niños
Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- El papa León XIV protagonizó un cálido e imprevisto momento en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella al momento de su arribo, focalizando su atención en los niños y jóvenes que se habían congregado para darle la bienvenida.
Tras cumplir con el saludo protocolar junto a las autoridades, el Santo Padre decidió apartarse momentáneamente del recorrido previsto sobre la alfombra roja para caminar directamente hacia el sector donde aguardaba un grupo de fieles estudiantes.
En un clima de profunda emoción, el Pontífice interactuó afectuosamente con los chicos, a quienes les entregó rosarios bendecidos como presente y posó sonriente para las cámaras.
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Aunque, el momento más emotivo se vivió cuando accedió de manera espontánea a tomarse una selfie con uno de los nenes presentes, antes de retomar su marcha hacia el vehículo oficial que lo condujo raudamente hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para presidir la segunda misa en la Argentina.
Lectura rápida
¿Qué hizo el papa León XIV en Córdoba?
El papa regaló rosarios y se tomó una selfie con niños en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.
¿Dónde ocurrió el evento?
El evento tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en Córdoba.
¿Cuándo llegó el papa?
El papa llegó el 10 de noviembre de 2026 a las 11:10.
¿Con quiénes interactuó el papa?
El papa interactuó con niños y jóvenes que lo esperaban en el aeropuerto.
¿Cuál fue el momento más emotivo?
El momento más emotivo fue cuando el papa se tomó una selfie con uno de los niños presentes.
[Fuente: Noticias Argentinas]