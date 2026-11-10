FOTO: El papa León XIV sorprende en Córdoba: regaló rosarios y se sacó una selfie con niños

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- El papa León XIV protagonizó un cálido e imprevisto momento en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella al momento de su arribo, focalizando su atención en los niños y jóvenes que se habían congregado para darle la bienvenida.

Tras cumplir con el saludo protocolar junto a las autoridades, el Santo Padre decidió apartarse momentáneamente del recorrido previsto sobre la alfombra roja para caminar directamente hacia el sector donde aguardaba un grupo de fieles estudiantes.

En un clima de profunda emoción, el Pontífice interactuó afectuosamente con los chicos, a quienes les entregó rosarios bendecidos como presente y posó sonriente para las cámaras.

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Aunque, el momento más emotivo se vivió cuando accedió de manera espontánea a tomarse una selfie con uno de los nenes presentes, antes de retomar su marcha hacia el vehículo oficial que lo condujo raudamente hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para presidir la segunda misa en la Argentina.