En vivo

La Cadena del Gol

Godoy Cruz vs. Tristán Suárez

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Godoy Cruz vs. Tristán Suárez

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Tristán Suárez

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

El papa León XIV rezó el Ángelus en Cusco y llegó a Pucallpa para reunirse con misioneros

El Sumo Pontífice recorrió las calles en el papamóvil y más temprano fue al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. 

15/11/2026 | 17:06Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El papa León XIV rezó este domingo el ángelus en la Plaza de Armas.

FOTO: El papa León XIV rezó este domingo el ángelus en la Plaza de Armas.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El papa León XIV llevó a cabo este domingo una de las jornadas más exigentes de su viaje a Perú. En medio de una leve lluvia, partió desde la Base Aérea de Chiclayo rumbo a Cusco.

Al llegar, recorrió las calles principales en el papamóvil, donde se encontró con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Una de las actividades más esperadas fue la oración del Ángelus, que encabezó en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María de Cusco, ante una multitud de creyentes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante la oración, el Papa expresó: "Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro. No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo. Así nos convertiremos en signos visibles de la misericordia. Este es el mejor camino para promover las vocaciones."

Luego de esta actividad, la agenda continuó con un viaje a Pucallpa, donde llegó por la tarde. Allí, mantiene un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Posteriormente, a las 16.45, presidió una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

La última actividad de la jornada fue el regreso a Lima, con salida desde el aeropuerto internacional de Pucallpa a las 19.05, donde pasará la noche en la capital peruana.

La intensa agenda de actividades estuvo marcada por la altura de Cusco, que representó uno de los principales desafíos médicos y logísticos para el Papa.

Lectura rápida

¿Qué jornada llevó a cabo el Papa? El Papa León XIV realizó una jornada exigente en su viaje a Perú, incluyendo actividades en Cusco y Pucallpa.

¿Con quién se encontró el Papa en Cusco? Se encontró con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

¿Qué actividad destacada realizó en Cusco? Encabezó la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María de Cusco.

¿Qué hizo el Papa en Pucallpa? Mantuvo un encuentro con misioneros y presidió una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

¿Cuál fue uno de los desafíos de la jornada? La altura de Cusco representó un desafío médico y logístico para el Papa.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf