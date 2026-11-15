El papa León XIV rezó el Ángelus en Cusco y llegó a Pucallpa para reunirse con misioneros

FOTO: El papa León XIV rezó este domingo el ángelus en la Plaza de Armas.

El papa León XIV llevó a cabo este domingo una de las jornadas más exigentes de su viaje a Perú. En medio de una leve lluvia, partió desde la Base Aérea de Chiclayo rumbo a Cusco.

Al llegar, recorrió las calles principales en el papamóvil, donde se encontró con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Una de las actividades más esperadas fue la oración del Ángelus, que encabezó en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María de Cusco, ante una multitud de creyentes.

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"Cusco": Por la visita del Papa León XIV https://t.co/bgObhQ2I2R — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 15, 2026

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Durante la oración, el Papa expresó: "Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro. No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo. Así nos convertiremos en signos visibles de la misericordia. Este es el mejor camino para promover las vocaciones."

Luego de esta actividad, la agenda continuó con un viaje a Pucallpa, donde llegó por la tarde. Allí, mantiene un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Posteriormente, a las 16.45, presidió una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

La última actividad de la jornada fue el regreso a Lima, con salida desde el aeropuerto internacional de Pucallpa a las 19.05, donde pasará la noche en la capital peruana.

La intensa agenda de actividades estuvo marcada por la altura de Cusco, que representó uno de los principales desafíos médicos y logísticos para el Papa.