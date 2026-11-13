El papa León XIV regresa a Chiclayo en su gira por Perú: una emotiva vuelta a su antigua diócesis

El Papa León XIV arribó este viernes a la ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, en el marco de su gira oficial por América Latina. El viaje representa un reencuentro profundamente significativo para el pontífice, quien estuvo al frente de esta diócesis como obispo entre los años 2014 y 2023, antes de ser convocado al Vaticano.

El padre José Antonio Fiestas, Coordinador General de la visita, compartió su emoción a Cadena 3: "Me emociono al pensar en esto, porque si siempre hemos tenido a un Papa querido... de repente aparece alguien que se hizo peruano". Esta conexión resuena profundamente entre los fieles.

Una agenda cargada de simbolismo pastoral

Las actividades oficiales comenzaron por la mañana con una masiva eucaristía celebrada en la explanada de las Pampas de Pimentel. Posteriormente, el Santo Padre realizó una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, un espacio que rinde homenaje al arzobispo salvadoreño reconocido por su defensa de los sectores más vulnerables.

Durante su etapa previa como obispo de Chiclayo —rol que asumió tras ser designado por el Papa Francisco y tras obtener la nacionalidad peruana—, el actual pontífice dejó una huella marcada por su cercanía social, impulsando iniciativas contra la trata de personas y gestionando la instalación de plantas de oxígeno durante la crisis sanitaria de la pandemia.

Encuentros con la comunidad local y académica

La jornada continuó en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, donde León XIV mantuvo un encuentro cerrado con obispos, sacerdotes, religiosos y referentes pastorales. Más tarde, la agenda institucional contempló una visita a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo —institución que en su momento le otorgó un doctorado honoris causa en Derecho— para dialogar de cerca con la comunidad universitaria.

Próximas paradas de la visita papal

Las actividades en la región continuarán en los próximos días:

• Sábado 14: Participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo y oficiará una misa en Santa Cruz de Succhabamba.

• Domingo 15: Se trasladará hacia Cusco para un encuentro con fieles y el rezo del Ángelus, para luego viajar a Pucallpa y reunirse con representantes de comunidades amazónicas.

• Lunes 16: Concluirá su paso por el país tras visitar una casa de acogida para adultos mayores y presidir una misa en la base aérea Las Palmas, antes de emprender su retorno a Roma.

Informe de Agustín González, enviado especial de Cadena 3 a Perú.