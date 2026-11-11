El papa León XIV partió hacia Perú luego de su histórica gira de tres días por el país
Custodiado por una caravana de seguridad, el Pontífice viajó de Luján a Ezeiza para continuar su gira. El Presidente lo despidió en la pista entre lágrimas.
11/11/2026 | 14:14Redacción Cadena 3
FOTO: El papa León XIV se despidió de Argentina tras su gira histórica. (Foto: NA)
El papa León XIV concluyó oficialmente su visita a la Argentina y emprendió vuelo rumbo a Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras encabezar este miércoles una multitudinaria Misa de despedida en la explanada de la Basílica de Luján.
De este modo, el Sumo Pontífice cerró el capítulo argentino de su gira sudamericana, que también incluyó un paso por Uruguay.
El traslado hacia la terminal aérea se realizó mediante un fuerte operativo de custodia que incluyó decenas de motocicletas de seguridad a lo largo del trayecto desde la ciudad bonaerense.
En la pista de despegue, el mandatario nacional Javier Milei encabezó la delegación oficial para despedir al Santo Padre. Durante el saludo final, al Presidente se lo vio profundamente emocionado hasta las lágrimas, en una de las postales más impactantes del cierre de la agenda papal en el país.
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Visita histórica. Milei se emocionó y lloró al despedir al papa León XIV
El presidente argentino le dio el adiós al sumo pontífice que emprendió su viaje rumbo a Perú este miércoles alrededor de las 14:10 en un avión de Aerolíneas Argentinas.
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Lectura rápida
¿Quién concluyó su visita a Argentina? El papa León XIV concluyó su visita a la Argentina.
¿A dónde emprendió vuelo después? Emprendió vuelo rumbo a Perú.
¿Qué evento encabezó el papa antes de irse? Encabezó una multitudinaria Misa de despedida en la explanada de la Basílica de Luján.
¿Quién despidió al papa en el aeropuerto? El mandatario nacional Javier Milei encabezó la delegación oficial para despedir al Santo Padre.
¿Cómo se sintió el Presidente durante la despedida? Se lo vio profundamente emocionado hasta las lágrimas.