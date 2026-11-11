El papa León XIV partió hacia Perú luego de su histórica gira de tres días por el país

FOTO: El papa León XIV se despidió de Argentina tras su gira histórica. (Foto: NA)

El papa León XIV concluyó oficialmente su visita a la Argentina y emprendió vuelo rumbo a Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras encabezar este miércoles una multitudinaria Misa de despedida en la explanada de la Basílica de Luján.

De este modo, el Sumo Pontífice cerró el capítulo argentino de su gira sudamericana, que también incluyó un paso por Uruguay.

El traslado hacia la terminal aérea se realizó mediante un fuerte operativo de custodia que incluyó decenas de motocicletas de seguridad a lo largo del trayecto desde la ciudad bonaerense.

En la pista de despegue, el mandatario nacional Javier Milei encabezó la delegación oficial para despedir al Santo Padre. Durante el saludo final, al Presidente se lo vio profundamente emocionado hasta las lágrimas, en una de las postales más impactantes del cierre de la agenda papal en el país.

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