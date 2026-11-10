El papa León XIV recorre Fadea donde lo reciben miles de fieles para su segunda misa

FOTO: El amanecer se hace presente en el predio de FAdeA. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

El papa León XIV brindará hoy una misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba. Las puertas del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) fueron abiertas este lunes a las 17.40.

Es incesante el ingreso de fieles para la misa que celebrará León XIV. Las instalaciones de FAdeA son en el epicentro de una espera multitudinaria, que congrega a peregrinos llegados desde distintos puntos del país y del exterior. Según estimaciones, se espera a casi un millón de personas.

El Santo Padre aterrizó en el Aeropuerto Córdoba minutos antes de las 9 y pasadas las 9.40 ingresó al predio de FAdeA.

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Para garantizar que nadie se quede afuera de la celebración, el Gobierno de Córdoba dispuso una cobertura especial: transmite en vivo todas las alternativas del evento, desde las 17.30 de este lunes, a través de su canal oficial de YouTube.

Una grilla artística de primer nivel

La previa al arribo papal estuvo marcada por una imponente programación musical que fusionó el folclore, el cuarteto, la música popular y expresiones corales y religiosas.

Entre los números principales, destacan las actuaciones de Jairo y Jorge Rojas, acompañados por referentes como Magui Olave, Q' Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios, Cuatro Rumbos y el Grupo de Baile BAfolse, entre otros.

Más allá de los espectáculos, el predio cuenta con espacios de escucha pastoral y sacerdotes disponibles para la administración del sacramento de la reconciliación.

Aquellos asistentes que decidan pasar la noche en el lugar para aguardar la misa papal deberán tener en cuenta las normativas de seguridad.

Se permite el ingreso con mochilas de hasta 15 litros, bolsas de dormir, aislantes, reposeras, alimentos, agua, abrigo y elementos de protección solar (el ingreso de carpas está estrictamente prohibido).

Toda la información detallada sobre accesos, cronogramas y recomendaciones logísticas se encuentra centralizada en el sitio oficial www.elpapaencordoba.com.ar .