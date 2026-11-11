El papa León XIV cierra su gira por Argentina con una multitudinaria misa en Luján

FOTO: El Papa León XIV concluye su visita a Argentina con misa en Luján y visita a la cárcel de Devoto

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- El Papa León XIV finaliza su gira por Argentina este miércoles, con una visita programada a la cárcel de Devoto y una posterior misa en la Basílica de Luján.

El ingreso al penal del Servicio Penitenciario Federal está previsto para las 8, seguido por su traslado hacia el oeste del Conurbano, donde encabezará la ceremonia religiosa a partir de las 10:00.

A las 14, el Papa se dirigirá al aeropuerto de Ezeiza para partir hacia Perú. Antes de su salida, se realizará una ceremonia de despedida en el mismo aeropuerto.

En Luján, miles de fieles ya se encuentran en la ciudad, dispuestos a pasar la noche en la Plaza Belgrano y sus alrededores, donde las autoridades habilitaron los patios de la Basílica y la llamada "Zona 0".

El papamóvil recorrerá desde la rotonda de acceso a la ciudad en el Acceso Oeste hasta la Plaza Belgrano. Durante este trayecto, al igual que en Buenos Aires y Córdoba, se colocarán vallas para que los fieles puedan ver el paso del vehículo oficial.

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El operativo de seguridad contará con entre 12.000 y 15.000 efectivos policiales, tanto de la Policía Federal como de la Bonaerense, quienes se encargarán de la prevención, control y vigilancia de los accesos.

Este miércoles, el Acceso Oeste estará cortado en ambos sentidos desde la Avenida General Paz hasta Luján. Como alternativa, se recomienda tomar la antigua traza de la Ruta 7.

La organización de la misa está a cargo de la provincia de Buenos Aires y se espera la asistencia de 1,5 millones de fieles.

El gobernador Axel Kicillof asistirá a la ceremonia, donde están invitados gobernadores, intendentes y dirigentes de diversos sectores políticos.

Por parte del Gabinete nacional, estarán presentes el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

Sin embargo, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no asistirán a Luján, ya que participarán de la ceremonia oficial en el Aeropuerto de Ezeiza, programada para las 13:30, donde se llevará a cabo la despedida de León XIV de Argentina.