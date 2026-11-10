El papa encabeza una vigilia con más de un millón de jovenes en el Monumento de los Españoles

FOTO: Un millón de personas esperan a León XIV en Palermo para la vigilia con jóvenes. (Foto: AFP)

FOTO: Un millón de personas esperan a León XIV en Palermo para la vigilia con jóvenes. (Foto: AFP)

El papa León XIV encabeza este martes por la noche una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, en medio de una multitudinaria convocatoria. Según confirmaron fuentes del Gobierno a Cadena 3, más de un millón de personas ya se encuentran en el lugar y sus alrededores a la espera de la llegada del Pontífice.

El encuentro comenzó a las 20.35 y combina música en vivo, testimonios, momentos de oración y un mensaje dirigido a las nuevas generaciones. La actividad, organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a pedido de León XIV, es una de las últimas de su visita al país.

La convocatoria se desarrolla bajo el lema “¡Ánimo, levántate! Él te llama”, una frase tomada del Evangelio de Marcos que remite al encuentro de Jesús con Bartimeo. La propuesta busca transmitir un mensaje de esperanza e invitar a los jóvenes a involucrarse en la Iglesia y en la sociedad.

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Una multitud aguarda la llegada del Papa

La cantidad de asistentes fue confirmada por fuentes oficiales a Infobae. Entre quienes llegaron al Monumento de los Españoles hay jóvenes de distintos puntos del país. Catalina, una de las participantes, contó a A24 que viajó desde La Plata después de conocer la experiencia de una amiga que había asistido a la convocatoria del día anterior.

“Está lleno de jóvenes y eso me entusiasma, porque estamos unidos y hay fe”, expresó mientras esperaba la llegada del Papa.

En los alrededores del escenario, los asistentes también participan de las propuestas musicales. Valentino Merlo, uno de los artistas anunciados para la jornada, animó a los presentes antes del inicio del encuentro central.

La vigilia está especialmente destinada a personas de entre 15 y 35 años, aunque también cuenta con sectores habilitados para el público general. El programa incluye testimonios, espacios de reconciliación y oración.

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Música y un recorrido en papamóvil

Los accesos al predio se habilitaron desde el mediodía, mientras que los espectáculos musicales y la animación comenzaron a las 16. Entre los artistas convocados figuran Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Tati Domínguez y Banuev.

La conducción y animación está a cargo de Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Antes de dirigirse al escenario, León XIV tiene previsto recorrer en papamóvil el trayecto desde la avenida Intendente Bullrich hasta el Monumento de los Españoles. La ceremonia central comenzará a las 20.15 y, de acuerdo con el cronograma difundido por el Gobierno porteño, la jornada finalizará a las 22.

Los accesos y el transporte público

El encuentro se desarrolla en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. El operativo contempla un corredor sobre Del Libertador hasta Olleros, con ocho puntos de ingreso y egreso y accesos diferenciados para las personas inscriptas y el público general.

Las autoridades recomendaron llegar con anticipación y utilizar el transporte público. Para facilitar la desconcentración, la línea D del subte extenderá su servicio hasta la 1.30 del miércoles.

Después del horario habitual, se podrá ingresar en las estaciones Plaza Italia, para viajar hacia Catedral, y Palermo, en dirección a Congreso de Tucumán, con paradas limitadas. También habrá una conexión especial con la línea H para llegar hasta Once.

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