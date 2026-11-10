El Papa en Córdoba: quiénes recibieron a León XIV en el Aeropuerto
El Santo Padre es recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y estudiantes de diversas escuelas, junto a organizaciones de discapacidad.
10/11/2026 | 09:17Redacción Cadena 3
FOTO: El momento en que se abrió la puerta del avión que trasladó al Papa a Córdoba. (Foto: captura)
FOTO: El papa León XIV.
El papa León XIV aterrizó este martes 10 de noviembre en Córdoba, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente de la capital provincial, Daniel Passerini, y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.
La recepción se realizó en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en el marco de la continuidad de su agenda en la Argentina. También participaron estudiantes de escuelas de alta montaña y de la ciudad de Córdoba, junto con delegaciones de organizaciones vinculadas con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
Los alumnos que dieron la bienvenida al Santo Padre pertenecían a las escuelas Ceferino Namuncurá, ubicada en las Altas Cumbres, a 2.400 metros sobre el nivel del mar; Nuestra Señora del Valle, de las Sierras Grandes, en Los Gigantes, a 1.800 metros de altura; y República del Perú, de la capital provincial.
Además, participó una delegación de la Dirección General de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según informó el Gobierno provincial, estuvo integrada por representantes de las fundaciones Pique Libre, Superadaptados, Iram, Pequeña Obra Divina Providencia Cottolengo Don Orione, Beatriz Ramseyer y Korper Psicomotricidad, y del Centro Integral de Desarrollo Humano Asociación Civil.
/Inicio Código Embebido/
Pura emoción . El histórico relato del Bocha Houriet en la llegada del papa León XIV a Córdoba
El histórico narrador deportivo fue el que con su estilo único informó a la gran audiencia de Cadena 3 el arribo del Santo Padre. Escuchá el audio.
/Fin Código Embebido/
La bienvenida contó con el acompañamiento musical del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli, que interpretó un repertorio de música sacra.
El programa incluyó las obras Da Pacem Domine, de Charles Gounod; Dona Nobis Pacem, de Wolfgang Amadeus Mozart; Hallelujah, de Georg Friedrich Händel; Gloria, de Alberto Dono; y Hanac Pachap Cussicuinin.
Como gesto de recibimiento, los niños de Córdoba le ofrecieron al Papa un puñado de hierbas aromáticas de San Pedro, en Traslasierra, donde se realiza el Festival de los Cultivos Aromáticos. El obsequio expresó el cariño de la comunidad cordobesa hacia el Santo Padre.
/Inicio Código Embebido/
Histórica visita. Aterrizó el papa León XIV en Córdoba donde lo esperan casi un millón de fieles en su segunda misa
Las instalaciones de FAdeA son en el epicentro de una multitudinaria muestra de fe, que congrega a peregrinos llegados desde distintos puntos del país y del exterior.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Quién recibe al Papa en Córdoba? El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto al intendente Daniel Passerini y el cardenal Ángel Sixto Rossi.
¿Cuándo llega el Papa a Córdoba? El martes 10 de noviembre.
¿Qué actividades se realizarán durante la recepción? Participarán estudiantes y organizaciones de derechos de personas con discapacidad, además de un acompañamiento musical.
¿Qué escuelas participan en la bienvenida? Las escuelas Ceferino Namuncurá, Nuestra Señora del Valle y República del Perú.
¿Qué obsequio recibirán al Papa? Un puñado de hierbas aromáticas de San Pedro, en Traslasierra.