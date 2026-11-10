FOTO: El operativo especial para la llegada del papa León XIV a Luján este miércoles

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) – El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires coordinó y organizó un esquema especial junto con la empresa Transportes 11 de Junio SRL para el traslado de peregrinos a la ciudad de Luján por la llegada del papa León XIV.

El operativo tiene como objetivo facilitar el traslado de vecinos, fieles y peregrinos que concurran este miércoles 11 de noviembre por la mañana a la Santa Misa en Luján, dando prioridad a las personas con movilidad reducida.

En el comunicado difundido se destacó que se pusieron a disposición las líneas urbanas 501 y 503 y las interurbanas 500 y 502 para acercar a los fieles hasta la Basílica.

En ese sentido, todos los servicios llegarán hasta la intersección de la Ruta 192 y Ruta 7, cerca del ingreso a la Avenida Nuestra Señora de Luján, para que luego los fieles accedan a pie.

Aunque no hay información oficial, se espera la llegada de entre 3 y 4 millones de personas, por lo que se trataría del punto con mayor concurrencia luego de la Ciudad de Buenos Aires.

Recorridos disponibles:

Desde Cortínez – Ruta 7: por Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres, con conexión al Ferrocarril San Martín en Pilar.

Desde Open Door: por Avenida Cabred y Ruta 192, con conexión al Ferrocarril San Martín.

Desde la Estación de Luján: por Barrio San Cayetano y Cuartel V, con conexión al Ferrocarril Sarmiento.

Desde Jáuregui – Autovía 5: por Ruta 5 vieja, Terminal de Colectivos, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V.

Desde Navarro – Ruta 47: por Ruta 47, Terminal de Colectivos, Ruta 5 vieja, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V.

Ante el caudal de personas que se movilizarán por motivo de la visita del Sumo Pontífice, el Ministerio de Transporte recomienda planificar los traslados con anticipación y respetar las indicaciones para garantizar una circulación segura y ordenada para disfrutar de la histórica jornada.

En este sentido, el Municipio de Luján remarcó que desde este martes a las 16.00hs. se hará la apertura de la Zona 0, lo que permitirá la habilitación del ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján.