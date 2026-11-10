El operativo especial para la llegada del papa León XIV a Luján
El operativo tiene como objetivo facilitar el traslado de vecinos, fieles y peregrinos que concurran a la Santa Misa de este miércoles 11 de noviembre.
FOTO: El operativo especial para la llegada del papa León XIV a Luján este miércoles
Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) – El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires coordinó y organizó un esquema especial junto con la empresa Transportes 11 de Junio SRL para el traslado de peregrinos a la ciudad de Luján por la llegada del papa León XIV.
El operativo tiene como objetivo facilitar el traslado de vecinos, fieles y peregrinos que concurran este miércoles 11 de noviembre por la mañana a la Santa Misa en Luján, dando prioridad a las personas con movilidad reducida.
En el comunicado difundido se destacó que se pusieron a disposición las líneas urbanas 501 y 503 y las interurbanas 500 y 502 para acercar a los fieles hasta la Basílica.
En ese sentido, todos los servicios llegarán hasta la intersección de la Ruta 192 y Ruta 7, cerca del ingreso a la Avenida Nuestra Señora de Luján, para que luego los fieles accedan a pie.
Aunque no hay información oficial, se espera la llegada de entre 3 y 4 millones de personas, por lo que se trataría del punto con mayor concurrencia luego de la Ciudad de Buenos Aires.
Recorridos disponibles:
Desde Cortínez – Ruta 7: por Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres, con conexión al Ferrocarril San Martín en Pilar.
Desde Open Door: por Avenida Cabred y Ruta 192, con conexión al Ferrocarril San Martín.
Desde la Estación de Luján: por Barrio San Cayetano y Cuartel V, con conexión al Ferrocarril Sarmiento.
Desde Jáuregui – Autovía 5: por Ruta 5 vieja, Terminal de Colectivos, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V.
Desde Navarro – Ruta 47: por Ruta 47, Terminal de Colectivos, Ruta 5 vieja, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V.
Ante el caudal de personas que se movilizarán por motivo de la visita del Sumo Pontífice, el Ministerio de Transporte recomienda planificar los traslados con anticipación y respetar las indicaciones para garantizar una circulación segura y ordenada para disfrutar de la histórica jornada.
En este sentido, el Municipio de Luján remarcó que desde este martes a las 16.00hs. se hará la apertura de la Zona 0, lo que permitirá la habilitación del ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo?
La llegada del papa León XIV y la Santa Misa en Luján.
¿Quién organiza el operativo de transporte?
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y Transportes 11 de Junio SRL.
¿Cuándo es la misa?
El miércoles 11 de noviembre por la mañana.
¿Dónde se realizará el evento?
En la ciudad de Luján, en la Basílica.
¿Por qué se implementa un esquema especial?
Para facilitar el traslado de millones de peregrinos y garantizar un acceso seguro.
[Fuente: Noticias Argentinas]