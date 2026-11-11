El obispo Castriccone destacó el paso de León XIV por Devoto: "Es una bocanada de esperanza"

Monseñor Castriccone, obispo coadjutor de Orán, participó de la visita del papa León XIV al penal de Devoto y luego se trasladó a Luján, donde continuaron las actividades del Pontífice en el marco de su visita a la Argentina.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el religioso describió la experiencia como una oportunidad para renovar la fe y la esperanza. “Es una bocanada de alegría, una bocanada de fe, una bocanada de esperanza que no tenemos que desaprovechar”, expresó.

Castriccone también reflexionó sobre la importancia de que el entusiasmo que despierta la presencia del Papa no quede reducido a una emoción pasajera. “Si la fe se convierte solo en un sentimiento, el sentimiento se termina; hay que enraizarlo más fuerte”, sostuvo.

En ese sentido, convocó a las parroquias y comunidades religiosas a aprovechar este momento para fortalecer su compromiso y convertirse en una Iglesia más misionera. Planteó la necesidad de salir al encuentro de las personas y acercarse a quienes están más alejados.

El obispo Castriccone también hizo referencia a Valentino Merlo, quien fue alumno suyo durante su etapa escolar. El religioso recordó ese vínculo y mencionó al joven artista durante la entrevista, al repasar algunas de las experiencias y personas que marcaron su recorrido.

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El obispo destacó, además, la elección de los lugares visitados por León XIV, entre ellos el Cotolengo y la cárcel de Devoto, como gestos de cercanía hacia las personas con discapacidad y quienes se encuentran privadas de la libertad.

Por último, se refirió a la continuidad entre los pontificados de Francisco y León XIV. Castriccone recordó que fue Francisco quien lo eligió y nombró obispo coadjutor, y consideró que, aunque ambos tienen estilos diferentes, comparten una mirada de compromiso con los sectores más vulnerables. También recordó con afecto su vínculo con Rosario y con barrios como Las Flores y Puente Gallego.

Entrevista de Alberto Lotuf.