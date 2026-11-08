El Obelisco se iluminó con imágenes del papa León XIV durante su primera noche en el país

La llegada del papa León XIV a la Argentina dejó una serie de postales históricas en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la noche del domingo, el Obelisco se iluminó con imágenes del Sumo Pontífice, en un homenaje que se sumó a las distintas muestras de bienvenida que se realizaron en el país.

Las imágenes y videos del Obelisco con el rostro de León XIV se difundieron en las redes sociales, en una jornada marcada por la emoción de los fieles y las actividades oficiales.

El lunes 9 de noviembre se programó uno de los días más importantes de la visita. León XIV comenzó la jornada en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego regresó a la Ciudad de Buenos Aires para encabezar una misa multitudinaria en Palermo.

El martes 10 de noviembre, el papa viaja a Córdoba donde tendrá una vigilia con jóvenes. La segunda jornada de actividades en la Argentina comenzará temprano con un vuelo hacia Córdoba. Allí, León XIV encabezará una misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia.

Por la tarde, regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en Palermo. La agenda incluye un vuelo desde Buenos Aires a Córdoba a las 7.30, con llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9.00.

El miércoles 11 de noviembre, el último día de la visita, comenzará con una actividad en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego, León XIV viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Después de la celebración, se realizará la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza.