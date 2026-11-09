El emotivo regalo salteño al Papa León XIV: "Está muy contento y muy atento a todo"
El obispo Darío Quintana le obsequió un Cristo artesanal de Pucará con cabello natural en una audiencia privada. Destacó el buen estado de salud del Pontífice.
09/11/2026 | 09:44Redacción Cadena 3
FOTO: Un regalo especial para el Papa.
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Panorama Federal
En el marco de una audiencia privada celebrada con la orden de los agustinos, el obispo de la prelatura de Cafayate, monseñor Darío Rubén Quintana, mantuvo un encuentro con el Papa León XIV y le entregó un especial obsequio confeccionado por un artesano de la provincia de Salta.
Durante el encuentro, el prelado le obsequió al Pontífice una imagen del Cristo esculpida a mano en la localidad de Pucará.
Según detalló Quintana a Cadena 3, la pieza sacra se destaca por su elaboración artesanal, ya que fue tallada a mano, pintada y terminada con cabello natural aportado por los propios habitantes de la zona.
En sus declaraciones tras la reunión, Quintana llevó tranquilidad sobre el estado general del Santo Padre y remarcó la calidez de la recepción.
"Está muy contento, está muy bien de salud y estuvo muy atento a todo lo que yo le dije sobre la imagen", expresó el obispo salteño.
Lectura rápida
¿Quién se reunió con el Papa? El obispo de la prelatura de Cafayate, monseñor Darío Rubén Quintana.
¿Qué obsequió Quintana al Papa? Una imagen del Cristo esculpida a mano en la localidad de Pucará.
¿Cómo fue elaborada la imagen? Fue tallada a mano, pintada y terminada con cabello natural de habitantes de la zona.
¿Qué dijo Quintana sobre el estado del Papa? Aseguró que el Santo Padre está muy bien de salud y contento.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? En una audiencia privada con la orden de los agustinos.