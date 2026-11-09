El emotivo regalo salteño al Papa León XIV: "Está muy contento y muy atento a todo"

En el marco de una audiencia privada celebrada con la orden de los agustinos, el obispo de la prelatura de Cafayate, monseñor Darío Rubén Quintana, mantuvo un encuentro con el Papa León XIV y le entregó un especial obsequio confeccionado por un artesano de la provincia de Salta.

Durante el encuentro, el prelado le obsequió al Pontífice una imagen del Cristo esculpida a mano en la localidad de Pucará.

Según detalló Quintana a Cadena 3, la pieza sacra se destaca por su elaboración artesanal, ya que fue tallada a mano, pintada y terminada con cabello natural aportado por los propios habitantes de la zona.

En sus declaraciones tras la reunión, Quintana llevó tranquilidad sobre el estado general del Santo Padre y remarcó la calidez de la recepción.

"Está muy contento, está muy bien de salud y estuvo muy atento a todo lo que yo le dije sobre la imagen", expresó el obispo salteño.