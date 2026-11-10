El avión que trasladaba al papa León XIV rumbo a Córdoba cruzó el cielo de Rosario

El vuelo ARG1094, que trasladó al papa León XIV desde Aeroparque hacia la ciudad de Córdoba, sobrevoló Rosario este martes. El paso de la aeronave por el cielo rosarino se produjo durante el trayecto hacia la provincia mediterránea.

El vuelo despegó a las 7.30 desde el Aeroparque Jorge Newbery y tiene previsto aterrizar a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. El traslado se realiza en un Boeing 737 MAX 8, como parte del operativo especial organizado por Aerolíneas Argentinas para la visita del Pontífice.

León XIV tiene prevista una jornada de actividades en Córdoba, que incluye un encuentro con fieles y distintas celebraciones religiosas. Por la tarde, regresará a Buenos Aires en el vuelo AR1095.