El avión que trasladaba al papa León XIV rumbo a Córdoba cruzó el cielo de Rosario
La aeronave identificada como ARG1094 partió desde Aeroparque y continuó su recorrido hacia la capital cordobesa, donde el Pontífice tiene previstas distintas actividades.
10/11/2026 | 08:18Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El vuelo del Papa León XIV.
El vuelo ARG1094, que trasladó al papa León XIV desde Aeroparque hacia la ciudad de Córdoba, sobrevoló Rosario este martes. El paso de la aeronave por el cielo rosarino se produjo durante el trayecto hacia la provincia mediterránea.
El vuelo despegó a las 7.30 desde el Aeroparque Jorge Newbery y tiene previsto aterrizar a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. El traslado se realiza en un Boeing 737 MAX 8, como parte del operativo especial organizado por Aerolíneas Argentinas para la visita del Pontífice.
León XIV tiene prevista una jornada de actividades en Córdoba, que incluye un encuentro con fieles y distintas celebraciones religiosas. Por la tarde, regresará a Buenos Aires en el vuelo AR1095.
Lectura rápida
¿Qué vuelo trasladó al Papa? El vuelo ARG1094 trasladó al papa León XIV desde Aeroparque hacia Córdoba.
¿Quién es el pasajero del vuelo? El pasajero del vuelo es el papa León XIV.
¿Cuándo despegó el vuelo? El vuelo despegó a las 7.30 de la mañana.
¿Dónde aterrizará el vuelo? El vuelo tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella en Córdoba.
¿Por qué se realiza este vuelo? Este vuelo se realiza como parte del operativo especial organizado por Aerolíneas Argentinas para la visita del Pontífice.