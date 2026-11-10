El arzobispo García Cuerva en Cadena 3: "Argentina necesita unidad"

Más de 100 mil peregrinos pasaron la noche en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, a la espera de la llegada del papa León XIV. Con reposeras, mantas, momentos de oración, música y mates, fieles de distintos puntos del país participaron de la vigilia previa a la misa que el pontífice encabezará este martes.

En medio de la multitud y durante la cobertura especial de Cadena 3, el móvil logró entrevistar en exclusiva a Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, quien llegó a Córdoba para participar de una jornada histórica. “Un día muy especial para nosotros, un día muy especial en realidad para todos los argentinos”, expresó.

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El religioso manifestó su deseo de que las jornadas que atraviesa el país dejen una marca que vaya más allá de la experiencia religiosa. “Ojalá que queden en el corazón, pero no solamente como un recuerdo, sino como un compromiso”, afirmó. En ese sentido, planteó la necesidad de que las emociones que despierta la presencia del Pontífice se conviertan en acciones concretas.

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“Un compromiso de poder vivir la fraternidad, la unidad y que estas emociones a flor de piel también nos lleven a decisiones que tenemos que tomar los argentinos de vivir bien unidos”, agregó García Cuerva al ser consultado por Cadena 3 Rosario sobre el significado de la visita.

Al referirse a los mensajes que León XIV transmitió durante sus primeras actividades en el país, el arzobispo consideró que tienen una fuerte profundidad religiosa y social. “El Papa, todos sus mensajes han sido puro Evangelio y puro magisterio de Iglesia”, sostuvo. Además, remarcó que ahora el desafío será llevar esas enseñanzas a la práctica: “Nosotros tendremos que después trabajar, como dije, para poder concretar todo su mensaje”.

La misa en Córdoba tendrá lugar en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de FAdeA, el mismo escenario donde Juan Pablo II celebró una multitudinaria ceremonia durante su visita de abril de 1987. Después de la celebración, León XIV continuará con su agenda pastoral en la capital provincial, antes de regresar a Buenos Aires para participar de un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles.