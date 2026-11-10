Córdoba ante un hito histórico: Llaryora convocó a una masiva movilización ciudadana y espiritual

La provincia de Córdoba se prepara para vivir un evento sin precedentes que movilizará a multitudes este martes con la visita del papa León XIV. En medio de una expectativa total, el gobernador Martín Llaryora dialogó con Cadena 3 y dejó definiciones contundentes sobre la magnitud de los festejos, la histórica presencia institucional y el operativo de recepción preparado para este hito que marcará un antes y un después en la región.

Una convocatoria ecuménica que paraliza la provincia

Con un tono optimista y visiblemente conmovido por los preparativos, el mandatario provincial remarcó la trascendencia de la convocatoria, comparándola con los momentos más emblemáticos de la historia religiosa y social del país.

"No te podés perder este día histórico, no podés estar en tu casa sin acercarte", enfatizó Llaryora al invitar a toda la ciudadanía a sumarse a los eventos centrales.

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El gobernador destacó que la magnitud de los encuentros —que incluyen masivas concentraciones y celebraciones litúrgicas— apunta a alcanzar cifras cercanas al millón de personas si se suman las distintas convocatorias. "Es una convocatoria ecuménica; el lema de que vengan todos resume el espíritu de esta celebración", señaló.

Un mensaje desde el histórico balcón y los detalles de la recepción

Durante la charla, se confirmó oficialmente que la máxima autoridad eclesiástica brindará un mensaje directo desde el emblemático balcón del arzobispado, un escenario que ya supo inmortalizar visitas históricas anteriores.

"El Papa va a dar un mensaje desde el balcón del arzobispado; ha quedado hermoso y el balcón también", aseguró el gobernador con entusiasmo.

Asimismo, consultado sobre los detalles del protocolo de bienvenida en la estación aérea, Llaryora detalló que se ha diagramado una recepción plural e integradora, pensada especialmente para representar la identidad cordobesa y federal. Del emotivo recibimiento participarán alumnos de escuelas de alta montaña, instituciones de distintas localidades, coros y representantes de comunidades extranjeras.

"Van a ser todos niños en esa maravillosa recepción", destacó el mandatario al enumerar la presencia de los abanderados de la cultura, la educación rural y la integración.

Tiempo de reflexión y unidad

Para el cierre, el titular del Ejecutivo provincial valoró el esfuerzo mancomunado de los miles de voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos eclesiásticos que trabajaron durante meses para garantizar el éxito del operativo.

Lejos de bajar la guardia, Llaryora admitió que la tensión logística no cesará hasta que concluyan todas las actividades: "Uno no va a estar tranquilo hasta que termine por completo todo el evento y cada uno vuelva a su casa", confesó.

Finalmente, cerró con un llamado a la participación ciudadana: "A todos, gracias y asistan, vengan a esta jornada histórica, todavía hay tiempo de ser parte".

Entrevista de Radioinforme 3.