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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Cómo estará el clima en Córdoba durante la vigilia y la visita de León XIV

El sumo pontífice arribará a la provincia este martes donde dará una misa en FADEA.   

08/11/2026 | 23:00Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Papa León XIV.

FOTO: Papa León XIV.

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Córdoba atraviesa un fin de semana largo XXL con la atención centrada en la visita del Papa León XIV y en las condiciones climáticas que acompañarán las actividades programadas. 

Las previsiones meteorológicas anticiparon temperaturas máximas que oscilarán entre 23 y 29 grados durante esos días, lo que resultó favorable para quienes viajen, recorran las sierras o participen de diversas propuestas organizadas en la provincia.

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El lunes 9 de noviembre, primer día del feriado nacional, se espera un tiempo estable, con cielo despejado y una temperatura máxima cercana a los 29 grados, mientras que la mínima alcanzaría los 13. Esta jornada es considerada especial para la vigilia de aquellos que esperan la llegada del Sumo Pontífice en el predio de FAdeA.

La mayor expectativa se centra en el martes 10 de noviembre, cuando León XIV llegará a Córdoba para llevar a cabo su agenda pastoral. El pronóstico actualizado se indicó que se espera una jornada cálida, con una mínima de 16 grados y una máxima cercana a los 27. 

Aunque en general se anticipan buenas condiciones, persiste cierta incertidumbre debido a la posibilidad de precipitaciones.

La misa central se programó para las 10 en el predio de Fadea, donde se esperaba una gran convocatoria.

Lectura rápida

¿Qué evento se está destacando en Córdoba? La visita del Papa León XIV durante un fin de semana largo XXL.

¿Cuándo se celebrará la misa central? La misa central se programó para las 10 del martes 10 de noviembre.

¿Dónde se llevará a cabo la misa? En el predio de FAdeA en Córdoba.

¿Qué condiciones climáticas se esperan? Temperaturas entre 23 y 29 grados, con cielo despejado y posibilidad de precipitaciones.

¿Cuál es la expectativa para el lunes 9 de noviembre? Se espera un tiempo estable, con una máxima cercana a 29 grados y una mínima de 13.

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