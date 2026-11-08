Cómo estará el clima en Córdoba durante la vigilia y la visita de León XIV

Córdoba atraviesa un fin de semana largo XXL con la atención centrada en la visita del Papa León XIV y en las condiciones climáticas que acompañarán las actividades programadas.

Las previsiones meteorológicas anticiparon temperaturas máximas que oscilarán entre 23 y 29 grados durante esos días, lo que resultó favorable para quienes viajen, recorran las sierras o participen de diversas propuestas organizadas en la provincia.

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El lunes 9 de noviembre, primer día del feriado nacional, se espera un tiempo estable, con cielo despejado y una temperatura máxima cercana a los 29 grados, mientras que la mínima alcanzaría los 13. Esta jornada es considerada especial para la vigilia de aquellos que esperan la llegada del Sumo Pontífice en el predio de FAdeA.

La mayor expectativa se centra en el martes 10 de noviembre, cuando León XIV llegará a Córdoba para llevar a cabo su agenda pastoral. El pronóstico actualizado se indicó que se espera una jornada cálida, con una mínima de 16 grados y una máxima cercana a los 27.

Aunque en general se anticipan buenas condiciones, persiste cierta incertidumbre debido a la posibilidad de precipitaciones.

La misa central se programó para las 10 en el predio de Fadea, donde se esperaba una gran convocatoria.