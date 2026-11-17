Después de una extensa gira por Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV regresó al Vaticano y deberá tomarse un tiempo para descansar. Así lo consideró el médico Rodrigo Benavídez, jefe del Servicio de Cirugía Torácica General y Robótica del Sanatorio Allende, quien analizó en diálogo con Cadena 3 cómo debería continuar la recuperación del Pontífice tras la operación en la que le extirparon un tumor de un lóbulo pulmonar.

El especialista destacó la buena evolución que habría tenido el Papa y la capacidad de recuperación que mostró durante sus actividades en Sudamérica, aunque remarcó que lo primero que debería hacer es recuperar energías después de una agenda exigente.

“Creo que lo primero que tiene que hacer es descansar un poco, porque ha sido una jornada muy agotadora. Estuvimos todos muy sorprendidos del tiempo que le llevaba cada día su agenda y lo bien que la sobrellevó”, señaló.

Benavídez también explicó que los avances en las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas permiten obtener buenas recuperaciones incluso después de intervenciones complejas.

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“Ha tenido realmente una buena cirugía y una muy buena recuperación. Las técnicas de cirugía mínimamente invasivas que ahora podemos hacer, inclusive en cirugías complejas como las que ha tenido el Papa, nos muestran este tipo de resultados postoperatorios”, sostuvo.

Qué cuidados necesita después de la operación

Consultado sobre las precauciones que debería tomar León XIV a partir de ahora, el cirujano explicó que, si el paciente tenía una buena función pulmonar antes de la intervención, puede retomar prácticamente una vida normal.

En ese sentido, indicó que no existen cuidados especiales que necesariamente deban mantenerse de manera permanente, aunque recomendó prestar atención a la prevención de enfermedades respiratorias.

“Si él ha tenido una buena función pulmonar antes de la cirugía, que yo creo que debe haber sido absolutamente normal, después tiene que hacer prácticamente una vida normal”, explicó.

Entre las precauciones, mencionó la importancia de mantener al día las vacunas contra la gripe y la neumonía, especialmente por la edad del Pontífice y sus antecedentes quirúrgicos.

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Por qué deberá mantener controles de por vida

Uno de los aspectos que destacó Benavídez fue la necesidad de realizar controles médicos periódicos después de una intervención por un tumor pulmonar.

El especialista explicó que, según la información disponible sobre el caso, al Papa le realizaron una lobectomía pulmonar, un procedimiento que consiste en extirpar por completo uno de los lóbulos del pulmón derecho.

En relación con la posibilidad de que el tumor vuelva a aparecer en el mismo lugar, aclaró que, después de una cirugía de este tipo para tratar una lesión pequeña, no debería regenerarse allí. Sin embargo, advirtió que existe la posibilidad de desarrollar un nuevo tumor en otra parte del pulmón.

“Un paciente que tiene antecedentes de haber tenido un nodulito y un cáncer de pulmón tiene que tener controles de por vida, porque sí puede ocurrir lo que se llama el nuevo primario. Puede aparecer un nuevo nódulo en otro lóbulo o en el otro pulmón”, explicó.

Por ese motivo, recomendó realizar un seguimiento médico al menos una vez al año.

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La importancia del estado físico y la prevención

Durante la entrevista, el médico también se mostró sorprendido por la resistencia física que demostró León XIV durante la gira sudamericana, con actividades que comenzaban temprano y se extendían hasta la noche.

“Hasta yo me quedé sorprendido de la resistencia que tuvo y que tiene. Creo que tiene muy buen estado físico al margen de su cirugía pulmonar”, afirmó.

Benavídez señaló que las personas de la edad del Papa pueden recuperarse favorablemente y retomar sus actividades habituales con rapidez cuando no tienen antecedentes de tabaquismo y mantienen una buena condición física.

La entrevista coincidió, además, con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, que se conmemora el 17 de noviembre. En ese contexto, el especialista recordó la importancia de la prevención.

“No fumar y hacerse los chequeos médicos correspondientes”, resumió como dos medidas fundamentales para cuidar la salud pulmonar.

Entrevista de Ahora País.