Casavalle: más allá del estigma, la resiliencia de un barrio que busca oportunidades

FOTO: El papa León XIV estuvo presente en el barrio de Casavalle, al norte de Montevideo.

Casavalle es, a los ojos de la opinión pública, una zona roja de Montevideo, un territorio tradicionalmente encasillado en el mapa del narcotráfico, la delincuencia y la pobreza. Sin embargo, detrás de esa etiqueta impuesta por los medios y la crónica policial, late una realidad profunda y resiliente.

Así lo define Alan, un vecino del barrio que estuvo presente en el encuentro con el Papa León durante su reciente visita a Uruguay. Según relata, el barrio no solo convive con la violencia, sino también con una fuerte convicción dentro de lo que es la iglesia, en un montón de proyectos educativos que le dan oportunidad a un montón de gurises.

"La realidad es esa, como me imagino que en Argentina también pasa: muchas veces el destino más fácil o más sencillo para los gurises no está vinculado con poder terminar los estudios", expresó Alan, visibilizando la compleja trama social que atraviesa a la juventud.

La salud del Papa y el mensaje de poner la fe en acción

Uno de los ejes más comentados y movilizantes del paso del Sumo Pontífice por tierras uruguayas fue su estado de salud y su inquebrantable voluntad de cumplir con su misión pastoral, a pesar de haber atravesado una intervención quirúrgica por cáncer de pulmón.

Para los vecinos de Casavalle, ver al Papa descender del avión y caminar junto a ellos fue un bálsamo y, al mismo tiempo, una exigencia moral.

"Ver la puesta en acción, con un Papa que después de su quebranto de salud vuelve a recuperarse rápidamente y sale para la cancha, eso es un mensaje bastante fuerte y bastante impactante", reflexionó Alan.

El vecino destacó que ver a un líder de 71 años con semejante historial médico redoblar la apuesta y comprometerse con los sectores más vulnerables interpela directamente a la comunidad: "Uno necesita recuperarse, un poco de reposo, y él ni siquiera lo postergó unos meses".

Romper el molde: el trabajo diario frente a la estigmatización

El estigma de la inseguridad pesa como una losa sobre quienes habitan en la periferia montevideana, un fenómeno que, según se remarcó en el intercambio, se replica a ambos lados del Río de la Plata. Para Alan, la única forma de desarticular ese prejuicio constante es la demostración empírica del esfuerzo diario.

"Nosotros somos más que un barrio donde está la violencia instaurada o el narcotráfico. Hay gurises que se levantan a las seis de la mañana para ir a estudiar, a trabajar y a seguir formándose", enfatizó con firmeza.

En esa línea, criticó la mirada simplista de los medios masivos de comunicación que suelen invisibilizar los logros comunitarios y educativos que sostienen las parroquias y organizaciones sociales en el territorio.

La visita papal a Casavalle dejó una huella imborrable, no por la pirotecnia discursiva, sino por la validación de un sector que históricamente se siente olvidado por las oportunidades estructurales.