Cardenal Rossi al Papa León XIV en FAdeA: "La santidad no es un privilegio de pocos"
En la Misa Central en Córdoba, el arzobispo agradeció la visita del Pontífice y destacó que los santos criollos forman parte de la familia argentina. Le entregaron un cáliz de regalo.
10/11/2026 | 11:56Redacción Cadena 3
FOTO: Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba.
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El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi, brindó un emotivo discurso de agradecimiento ante el papa León XIV al término de la Santa Misa celebrada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
Frente a una multitud de fieles reunidos en el centro geográfico del país, el prelado agradeció la presencia del Pontífice y remarcó el llamado a la santidad cotidiana como un compromiso de todo bautizado para emprender un cambio profundo de vida.
Durante su alocución, Rossi destacó el arraigo de la devoción popular en el territorio nacional y recordó la impronta de las distintas provincias que llevan nombres de santos. "Celebramos esta Argentina santa y pecadora como una tierra bendecida por testigos y figuras propias. Nuestros santos y santas son casi parte de nuestra familia, compañeros de camino", afirmó, evocando la figura del cura Brochero y citando el concepto de "los santos de la puerta de al lado" acuñado por el papa Francisco.
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El cardenal enfatizó además que los días de la visita papal representan una oportunidad de encuentro, fe y reconciliación para el pueblo argentino.
"Seguramente estos días significarán el deseo hondo de volver por otro camino o de enderezar la senda torcida. Gracias, Santo Padre: Argentina y Córdoba son su casa", concluyó Rossi.
Lectura rápida
¿Quién brindó el discurso de agradecimiento? El discurso fue brindado por el cardenal Ángel Sixto Rossi.
¿Ante quién se realizó el discurso? El discurso fue realizado ante el papa León XIV.
¿Dónde se celebró la Santa Misa? La Santa Misa se celebró en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
¿Qué enfatizó Rossi en su discurso? Rossi enfatizó la oportunidad de encuentro, fe y reconciliación para el pueblo argentino durante la visita papal.
¿Qué concepto citó Rossi relacionado con los santos? Rossi citó el concepto de "los santos de la puerta de al lado" acuñado por el papa Francisco.