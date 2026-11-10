Así fue el impactante show de drones que emocionó a los fieles en la vigilia del Papa en Córdoba

FOTO: El show de drones que emocionó a los fieles en la vigilia del Papa en Córdoba.

La vigilia por la llegada del papa León XIV a Córdoba comenzó este lunes por la noche con un espectáculo que sorprendió a los miles de peregrinos reunidos en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Cientos de drones iluminaron el cielo con figuras sincronizadas, acompañadas por música y una narración cargada de mensajes religiosos y sociales.

La presentación combinó tecnología, imágenes y palabras para transmitir una reflexión sobre la fe, la solidaridad y la inclusión. La frase que sintetizó el sentido de la puesta quedó dibujada en el cielo cordobés: “Nadie sobra”.

El espectáculo comenzó con la construcción progresiva de una torre formada por drones. En sus distintos niveles aparecieron representaciones de las redes sociales, la obsesión por el rendimiento, la codicia, la violencia y, en lo más alto, la figura de un «yo» individual.

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Luego, un estallido sonoro marcó el momento en que las luces comenzaron a caer y la estructura se desarmó simbólicamente.

La narración que acompañó la escena planteó una reflexión sobre el lugar de Dios y el sentido de la fe: “Dios no vive en lo alto de una torre fría. Él bajó, bajó en la cruz. Eligió otro lugar, tu corazón”.

La propuesta invitó así a dejar atrás el individualismo y poner en el centro a las personas, desde una mirada de fraternidad y encuentro.

Uno de los momentos centrales llegó cuando la voz en off transmitió un mensaje de cercanía e inclusión dirigido a los presentes: “En tu corazón Dios te mira y te dice: vos sos mi hijo, mi hija y te quiero así como sos. La Iglesia tiene que ser un hogar de puertas abiertas con lugar para todos. Todos acá, nadie queda afuera”.

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Poco después, los drones formaron en el cielo la frase “Nadie sobra”, que se convirtió en el eje de la presentación y despertó la atención de la multitud.

El relato también convocó a los peregrinos a unirse en oración por el país: “Nos unamos en nuestro rosario en oración pidiendo por nuestra nación, por Argentina”.

El cierre reforzó la idea de una comunidad abierta, en la que cada persona tenga un lugar: “Bienvenidos a esta tierra de santos. Acá ninguno sobra, nadie está de más. Podemos construir una patria donde nadie quede afuera. Jesús nos une a vos, a nosotros y a todo el mundo”.

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Una vigilia multitudinaria a la espera de León XIV

El show de drones abrió una noche especial en FAdeA, donde miles de fieles se congregaron desde la tarde del lunes para participar de la vigilia y esperar la llegada del Papa.

La programación incluyó música, expresiones religiosas y distintas propuestas artísticas, en la antesala de la misa que León XIV celebrará este martes por la mañana.