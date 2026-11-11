"Argentina, levántate y camina": el mensaje de León XIV, ante más de 2 millones de personas en Luján

El papa León XIV encabezó este miércoles a la mañana una multitudinaria misa en la Basílica de Luján, ante más de 2 millones de fieles.

En su última celebración religiosa antes de irse de la Argentina rumbo a Perú, el Santo Padre vistió una casulla celeste y blanca.

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Emotiva homilía

"Argentina, levántate y camina": Fue el llamado central de su mensaje de envío a la misión, instando a los argentinos a no dejarse vencer por las dificultades y a testimoniar la fe con palabras y obras de bien.

La caridad en lo cotidiano: Señaló que el amor al estilo de Cristo y de María no requiere de grandes hazañas, sino de la fidelidad cotidiana reflejada en gestos heroicos anónimos: "como el padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo... o como el buen amigo que comparte su tiempo".

La comunión y la apertura hacia los vulnerables: Recordó que la Eucaristía es un sacramento de unidad que acoge a todos, con especial atención a los más necesitados: los pobres, los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos.

Memoria y encomienda mariana: Recordando también al papa Francisco, encomendó el camino del pueblo argentino bajo el manto de la Virgen de Luján, pidiendo que se construyan puentes de reconciliación y redes de solidaridad.

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Recorrida

El papamóvil recorrió desde la rotonda de acceso a la ciudad en el Acceso Oeste hasta la Plaza Belgrano. Durante este trayecto, al igual que en Buenos Aires y Córdoba, se colocaron vallas para que los fieles puedan ver el paso del vehículo oficial.

El operativo de seguridad contó con 12.000 efectivos policiales, tanto de la Policía Federal como de la Bonaerense, quienes se encargaron de la prevención, control y vigilancia de los accesos.

Este miércoles, el Acceso Oeste estará cortado en ambos sentidos desde la Avenida General Paz hasta Luján. Como alternativa, se recomienda tomar la antigua traza de la Ruta 7.

Presentes y ausentes

El gobernador Axel Kicillof asistió a la ceremonia, donde estuvieron invitados gobernadores, intendentes y dirigentes de diversos sectores políticos.

Por parte del Gabinete nacional, fueron el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

Sin embargo, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no asistieron a Luján, ya que participarán de la ceremonia oficial en el Aeropuerto de Ezeiza, programada para las 13:30, donde será la despedida de León XIV de Argentina.