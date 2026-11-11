"Argentina, levántate y camina": el mensaje de León XIV, ante más de 2 millones de personas en Luján
El Santo Padre instó a los fieles a levantarse y caminar en fe. Con un mensaje de caridad y unidad, recordó la importancia de ayudar a los vulnerables y construir puentes de solidaridad.
FOTO: El papa León XIV celebra su última misa en Argentina.
FOTO: El papa León XIV celebra su última misa en Argentina.
FOTO: El papa León XIV celebra su última misa en Argentina.
FOTO: El papa León XIV celebra su última misa en Argentina.
El papa León XIV encabezó este miércoles a la mañana una multitudinaria misa en la Basílica de Luján, ante más de 2 millones de fieles.
En su última celebración religiosa antes de irse de la Argentina rumbo a Perú, el Santo Padre vistió una casulla celeste y blanca.
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Histórica gira. El papa León XIV vistió de celeste y blanco en la Basílica de Luján
Para presidir la Misa de despedida en su último día en el país, el Santo Padre lució ornamentos con los colores dedicados a la patrona nacional.
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Emotiva homilía
"Argentina, levántate y camina": Fue el llamado central de su mensaje de envío a la misión, instando a los argentinos a no dejarse vencer por las dificultades y a testimoniar la fe con palabras y obras de bien.
La caridad en lo cotidiano: Señaló que el amor al estilo de Cristo y de María no requiere de grandes hazañas, sino de la fidelidad cotidiana reflejada en gestos heroicos anónimos: "como el padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo... o como el buen amigo que comparte su tiempo".
La comunión y la apertura hacia los vulnerables: Recordó que la Eucaristía es un sacramento de unidad que acoge a todos, con especial atención a los más necesitados: los pobres, los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos.
Memoria y encomienda mariana: Recordando también al papa Francisco, encomendó el camino del pueblo argentino bajo el manto de la Virgen de Luján, pidiendo que se construyan puentes de reconciliación y redes de solidaridad.
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Histórica visita. Los puntos salientes de la homilía del Santo Padre en Luján
Durante la misa en Luján, León XIV pidió construir un futuro donde prevalezca el amor, recordó al papa Francisco y convocó a fortalecer la solidaridad, la unidad y la esperanza.
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Recorrida
El papamóvil recorrió desde la rotonda de acceso a la ciudad en el Acceso Oeste hasta la Plaza Belgrano. Durante este trayecto, al igual que en Buenos Aires y Córdoba, se colocaron vallas para que los fieles puedan ver el paso del vehículo oficial.
El operativo de seguridad contó con 12.000 efectivos policiales, tanto de la Policía Federal como de la Bonaerense, quienes se encargaron de la prevención, control y vigilancia de los accesos.
Este miércoles, el Acceso Oeste estará cortado en ambos sentidos desde la Avenida General Paz hasta Luján. Como alternativa, se recomienda tomar la antigua traza de la Ruta 7.
Presentes y ausentes
El gobernador Axel Kicillof asistió a la ceremonia, donde estuvieron invitados gobernadores, intendentes y dirigentes de diversos sectores políticos.
Por parte del Gabinete nacional, fueron el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.
Sin embargo, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no asistieron a Luján, ya que participarán de la ceremonia oficial en el Aeropuerto de Ezeiza, programada para las 13:30, donde será la despedida de León XIV de Argentina.
Lectura rápida
¿Cuándo termina la visita del Papa a Argentina?
El Papa León XIV concluirá su visita el miércoles 11 de noviembre.
¿Dónde se llevará a cabo la misa?
La misa se celebrará en la Basílica de Luján.
¿Qué actos realizará el Papa antes de irse?
Visitará la cárcel de Devoto y luego oficiará una misa.
¿Cuántos fieles se esperan en Luján?
Se anticipa la presencia de entre 1 y 2 millones de fieles.
¿Quiénes asistirán a la ceremonia en Luján?
El gobernador Axel Kicillof y miembros del Gabinete nacional, aunque el presidente Milei no estará presente.
[Fuente: Noticias Argentinas]