FOTO: El rol de los padres en el proceso educativo y la autonomía de los niños

Con la llegada de los últimos días del ciclo lectivo, las preocupaciones por las materias pendientes, los temas sin aprobar y las calificaciones comienzan a ocupar un lugar central en muchas familias.

Sin embargo, para la psicopedagoga Liliana González, quien dialogó con Cadena 3, el problema no debería aparecer como una sorpresa en noviembre o diciembre, sino que invita a revisar cuánto acompañamiento hubo durante todo el año.

González cuestionó la actitud de aquellos padres que llegan a fin de año preocupados porque sus hijos adeudan numerosas materias o contenidos, sin haber advertido antes las dificultades que atravesaban en la escuela.

"Lo que no puedo creer es que ustedes se estén enterando ahora", expresó al referirse a las consultas de familias que recién en noviembre descubren que sus hijos tienen nueve, once o más temas pendientes.

Para explicar esta situación, la especialista recurrió a una comparación con el sistema bancario y habló de una especie de "pedagogía del plazo fijo". Según describió, algunos padres dejan en marzo el capital en la escuela —sus propios hijos— y esperan recibir en diciembre los intereses, representados por una libreta llena de calificaciones excelentes.

"De marzo a diciembre pusiste el capital en la escuela, pero después abandonaste, no hiciste nada con ese capital. A nivel humano eso es imposible. No podés dejar un hijo en marzo y sorprenderte en diciembre", advirtió.

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González explicó que el acompañamiento familiar resulta especialmente importante durante los primeros años de escolaridad, en particular hasta tercer grado, cuando se consolida el proceso de alfabetización.

En ese sentido, señaló que muchos chicos todavía necesitan ayuda para reconocer las letras, los sonidos y avanzar en la lectura y la escritura. Una vez superada esa etapa, consideró necesario que los adultos comiencen a correrse progresivamente para favorecer la autonomía.

"Después de tercer grado hay que empezar a correrse un poquito. Hijo, estoy en casa, si no entendés algo me preguntás, pero tratá de abrir la mochila, sacar el cuaderno, sacarle punta al lápiz, fijarte cuál es la tarea e intentar hacerla solo", explicó.

El objetivo, sostuvo, es que los estudiantes lleguen al final de la primaria con herramientas para organizarse y asumir sus responsabilidades, de manera que el paso a la secundaria no represente una dificultad mayor.

Para la especialista, más allá de los resultados en Matemática, Lengua u otras asignaturas, uno de los principales objetivos de las familias debe ser construir autonomía y responsabilidad.

"Esa tarea de la escuela no es de papá y mamá con la maestra. Ese deber es de él con la maestra. Acompañar no es hacer las cosas por ellos", remarcó.

Otro de los puntos centrales de su reflexión estuvo relacionado con las expectativas familiares y la importancia de reconocer los verdaderos méritos de los chicos.

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González cuestionó a los adultos que se apropian de las calificaciones de sus hijos y expresó que las notas no deberían convertirse en una medida del éxito o el fracaso de los padres.

"Los chicos no van a la escuela para traernos buenas notas", sostuvo. Y agregó que es preferible una calificación buena obtenida con esfuerzo propio antes que una excelente construida con una intervención excesiva de los adultos o incluso de la inteligencia artificial.

"Yo prefiero un bueno que lo haya hecho él a un excelente donde el 80% lo hice yo o la IA", afirmó.

En esa línea, consideró que los padres deben revisar sus propias expectativas y evitar que el desempeño escolar de los chicos se transforme en una cuestión de orgullo personal.

De cara al cierre del año, la psicopedagoga pidió bajar las tensiones y evitar las reacciones impulsivas frente a las dificultades escolares. Amenazar con cambiar a los chicos de escuela, quitarles las vacaciones o compararlos con sus hermanos son actitudes que, según explicó, pueden deteriorar el vínculo familiar y generar una relación negativa con el aprendizaje.

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"Es el momento de apaciguar los ánimos, reconocer cuánto estuve yo presente, cuánto lo ayudé, si estuve pendiente de si tenía alguna dificultad y pedía ayuda, o si lo dejé demasiado solo", reflexionó.

También cuestionó la utilización de la escuela pública como una amenaza o un castigo frente a las malas calificaciones, y recordó que cada situación familiar y educativa requiere una mirada particular.

En cuanto a las vacaciones, González fue contundente: los chicos deben poder disfrutar de ese tiempo junto a sus familias, independientemente de las materias o contenidos que tengan pendientes.

"Si se van de vacaciones, váyanse lo mismo con él, no lo dejen. Me parece un horror eso", expresó. Y destacó que esos días representan una oportunidad para compartir tiempo, descansar, conocer lugares y fortalecer los vínculos que durante el año muchas veces quedan relegados por las obligaciones cotidianas.

La especialista insistió en que la escuela no debe convertirse en una fuente de enfrentamiento entre padres e hijos ni en una amenaza permanente.

Su reflexión dejó un mensaje central para las familias en este cierre del ciclo lectivo: las dificultades escolares no son responsabilidad exclusiva de los chicos. El acompañamiento, la presencia y la construcción de autonomía son tareas que se desarrollan durante todo el año. "Lo que le pasa a un niño en la escuela no es responsabilidad solamente de él", concluyó González.