FOTO: Herrera celebró con una fiesta el triunfo de sus estudiantes en Sueños de Radio.

La localidad de Herrera, en Santiago del Estero, celebró este miércoles el triunfo de los estudiantes del Colegio Agrotécnico N.º 3 República de Venezuela en Sueños de Radio, la iniciativa educativa federal de Cadena 3.

La institución se consagró ganadora en la categoría Folclore y Músicas Regionales con el programa "El canto y la danza en el ADN de nuestro pueblo". Además, otro grupo de estudiantes del establecimiento fue finalista en la categoría Radioteatro.

En el marco de una transmisión especial de Juntos desde la localidad, la comunidad educativa recibió a Cadena 3 con un acto que contó con la participación de una banda de música, payadores, bailarines y artistas folclóricos de la región.

La celebración fue declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados de Santiago del Estero, mientras que tres radios locales retransmitieron el acto y el programa ganador.

El entusiasmo de los vecinos también se había manifestado cuando los estudiantes regresaron al pueblo tras recibir el premio. En aquella oportunidad, fueron recibidos por una autobomba de los bomberos, que los acompañó en un recorrido por las calles de Herrera.

Franco Escalada, docente de la institución, explicó que la producción radiofónica recuperó el tradicional saludo en quichua con el que el músico santiagueño Sixto Palavecino iniciaba su programa en LV11: "Ama súa, ama llulla, ama ckella".

"No seas ladrón, no seas embustero ni seas haragán", explicó el profesor sobre el significado de la expresión y destacó que se trata de principios provenientes de la cultura andina.

Por su parte, Ludmila Giménez, de 18 años e integrante del equipo ganador, contó que su experiencia en el certamen la motivó a inscribirse en la carrera de Periodismo y Comunicación Social.

"Ha sido todo muy lindo, emocionante. Todavía seguimos emocionados. Ayer estábamos haciendo una prueba de sonido y terminamos llorando todos porque es algo de no creer", relató la estudiante.

La joven agradeció a Cadena 3 por la oportunidad de participar y a los docentes que impulsaron la propuesta en la escuela pública. Además, Escalada confirmó que el equipamiento radiofónico entregado como premio ya está instalado y en funcionamiento.

Durante la entrevista, Giménez también invitó a conocer Herrera y sus tradiciones culturales, entre las que destacó el Encuentro Latinoamericano de Payadores y el Festival Dorado de la Algarroba.

Por su parte, Escalada resaltó la identidad cultural de la localidad, vinculada con la chacarera por derecha, y señaló que en los últimos años se registró el regreso de antiguos pobladores que, tras trabajar durante décadas en grandes ciudades, decidieron volver a Herrera para vivir allí después de jubilarse.