Con emoción y orgullo, un grupo de alumnos de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8083 "San Carlos" en San Lorenzo, localidad cercana a Rosario, recibió este martes el premio del certamen Sueños de Radio 2026 de Cadena 3 en la categoría periodismo.

La entrega se realizó en el Estudio Federal Sancor Seguros, desde donde los chicos formaron parte del programa de Viva la Radio. Los chicos de Recreo Histórico —Mía Eroles, Giuliana Hidalgo, Adrián López y Santiago Moriconi— conquistaron el premio con un programa radial que cuenta la historia de su localidad, de su escuela y de las raíces culturales de la institución, considerada la primera escuela patria del país.

“Fue por nuestra profesora Julieta que nos trajo el proyecto. Nos entusiasmamos, empezamos a guionar, a pensar qué íbamos a decir y a contar la historia de nuestra escuela. De ahí empezó todo”, explicó Adrián López. El trabajo contó con el fuerte apoyo de la escuela, la Municipalidad y senadores, y demandó un esfuerzo importante. “Costó mucho. Te das cuenta de lo que realmente es la radio y del trabajo que hay detrás de cada voz”, agregó.

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El premio incluyó un equipamiento completo de radio que ya está instalado en un espacio especialmente construido dentro de la escuela. “Está todo bonito, con olor a nuevo. Hicieron un lugar específico para que lo aprovechen no solo los que ganamos, sino toda la escuela: primaria, secundaria y escuela especial”, contaron.

Ahora, plantean nuevos desafíos: "Estamos entusiasmados y capaz tengamos algunas fichas más", refiriéndose al futuro en el mundo de la radio. El colegio, donde San Martín se resguardó para la batalla, cuenta con alrededor de 300 estudiantes y sigue siendo un símbolo monumental.

Informe de Agostina Meneghetti.