Con la instalación de un estudio de radio digital completo en el Instituto Domingo Zipoli, concluyó este viernes la tercera edición de Sueños de Radio, la iniciativa educativa que convocó a más de 11.000 estudiantes secundarios de todo el país. Los alumnos cordobeses se consagraron ganadores en la categoría Grupos Corales con su producción "Lo que queda de una canción".

Brisa Alfonso, una de las integrantes del equipo ganador, expresó la emoción de los estudiantes tras recibir el equipamiento profesional —compuesto por computadora, consola, micrófonos y auriculares— y participar del armado junto a los técnicos. “Estamos muy felices, muy emocionados porque ya tenemos la radio y muy expectantes y ansiosos por lo que podemos hacer ahora con todo esto”, señaló.

Un proyecto abierto a todas las materias

Tras superar la sorpresa inicial del premio, los estudiantes del Zipoli ya proyectan el uso del estudio como una herramienta pedagógica transversal para toda la institución. Según explicó Alfonso, el objetivo es que la radio trascienda lo musical y coral que caracteriza al colegio:

Alcance institucional: Estará disponible desde el nivel inicial hasta el nivel superior para toda la "comunidad zipoliana".

Trabajo interdisciplinario: Se utilizará para proyectos de investigación y contenidos de lengua, matemáticas y ciencias.

Pluralidad de voces: Funcionará como un espacio abierto a distintas temáticas e intereses de los alumnos.

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Balance federal y proyección hacia 2027

La entrega en Córdoba capital puso el broche final a un recorrido federal que incluyó la instalación de estudios digitales en Herrera (Santiago del Estero), San Lorenzo y Rosario (Santa Fe), y San Francisco (Córdoba).

En su edición 2026, el certamen alcanzó participación en las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires, sumando a 400 colegios secundarios y 600 docentes. Además, se firmaron convenios con 11 ministerios de Educación provinciales —incluyendo Córdoba, donde los profesores participantes obtienen puntaje docente—, mientras la organización ya trabaja en la cuarta edición del programa.