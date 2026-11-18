FOTO: Alumnos de una escuela rosarina ganaron un premio y tendrán su propio estudio de radio

La Escuela de Educación Técnico Profesional y Secundaria Orientada Nº 638 Margarita Mazza de Carlés, ubicada en calle French al 700, en el barrio Arroyito de Rosario, ganó el premio Sueños de Radio 2026 de Cadena 3 en la categoría Radioteatro. El reconocimiento fue por el programa “Sintonía Ficción”, una producción en la que los estudiantes contaron la historia de su propia institución.

La entrega se realizó en el Estudio Federal Sancor Seguros, desde donde los alumnos participaron del programa Juntos. Como parte del reconocimiento, recibieron equipos de radio digital para poner en funcionamiento un estudio de radio dentro de la escuela, un espacio que permitirá continuar desarrollando proyectos de comunicación.

Durante una recorrida por el establecimiento, la profesora Ayelén Carbó expresó su emoción por el reconocimiento: “Realmente no caigo. Es, como te decía antes, un sueño hecho realidad. Estamos súper felices, agradecidos por esta oportunidad y, por supuesto, muy contentos de ahora tener nuestro estudio de radio”.

Los estudiantes explicaron que uno de los principales desafíos durante la elaboración del radioteatro fue ponerse de acuerdo para construir una propuesta colectiva. Sin embargo, destacaron el aprendizaje que les dejó la experiencia y la posibilidad de trabajar con compañeros con quienes no necesariamente compartían sus grupos habituales.

FOTO: Alumnos disfrutan de su propio estudio de radio.

“Primero que nada, que se animen, que no tengan miedo de querer hacer cosas nuevas, que inventen, que imaginen, que sueñen y que después todo se da con el tiempo”, expresó uno de los alumnos al transmitir un mensaje a otros jóvenes que quieran participar del certamen.

La visita también permitió conocer las aspiraciones de dos estudiantes que quieren continuar vinculadas al periodismo. Sabrina Rodríguez, de 16 años, manifestó su interés por la información general y destacó la posibilidad de conocer distintas perspectivas a través de las preguntas y el contacto con la gente. Julieta Barrera, en tanto, contó que quiere dedicarse al periodismo deportivo y se animó a analizar la actualidad de Rosario Central, el club del que es hincha.

El certamen Sueños de Radio 2026 reconoció a los ganadores de sus cinco categorías con equipos de radio digital y plazas de calistenia. Para la comunidad educativa de la Técnica Nº 638, el premio representa la posibilidad de contar con un estudio propio y darle continuidad a una experiencia que comenzó con un proyecto escolar y que ahora tendrá un espacio permanente para seguir creciendo.

Informe de Agustín Dadamio.