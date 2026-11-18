Después de 14 años, el Turismo Carretera volvió a acelerar en Río Cuarto. El Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto recibió nuevamente a la categoría en un circuito renovado de 4.000 metros y con Shell como uno de los grandes protagonistas de un fin de semana especial para el automovilismo argentino.

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El regreso se dió en un momento decisivo de la temporada. Fué la 14.ª y penúltima fecha del campeonato, con la Copa de Oro entrando en su definición, y coincidiendo con los 240 años de la ciudad de Río Cuarto. La competencia tuvo en juego la Copa Shell que finalmente se la llevó Matías Rossi.

La presencia en Río Cuarto formó parte de una relación que va mucho más allá de una carrera. En 2025, Shell y la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) extendieron por diez años su acuerdo de patrocinio y provisión de combustibles, asegurando la continuidad de la alianza hasta 2035. Actualmente, las seis categorías fiscalizadas por la ACTC utilizan Shell V-Power, el mismo combustible disponible para los clientes en las estaciones de servicio.

El acuerdo, anunciado en agosto de 2025 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, refuerza una relación construida alrededor de la pasión por el automovilismo, pero también de la tecnología y la innovación. Para Shell, la pista funciona como un verdadero banco de pruebas donde los productos son llevados a condiciones de máxima exigencia. Esa experiencia permite demostrar el rendimiento de Shell V-Power en competición y trasladar los aprendizajes del deporte motor a los productos utilizados por los clientes todos los días.

Esta filosofía no se limita al automovilismo argentino. Shell mantiene una histórica alianza con Scuderia Ferrari en la Fórmula 1, que se remonta al primer Campeonato Mundial de 1950, y una alianza técnica con Ducati que comenzó en Superbike en 1999, se extendió a MotoGP en 2003 y continúa hasta 2027. En esas competiciones, Shell desarrolla combustibles y lubricantes en escenarios de máxima exigencia, una experiencia que luego se traslada a sus productos de ruta.

Con más de 125 años de innovación tecnológica a nivel global y más de 110 años de historia en Argentina, Shell combina ese conocimiento internacional con una presencia sostenida en el automovilismo local. Parte de su desarrollo tecnológico se realiza junto con Ferrari y Ducati, mientras que los combustibles de competición se formulan en el Centro Tecnológico de Shell en Hamburgo.

Ese vínculo entre la pista y la calle también encuentra hoy nuevas formas de expresión. Con “Tenés con qué”, la campaña de Shell V-Power protagonizada por Lionel Scaloni, la marca pone en primer plano valores como la confianza, la superación y la capacidad de dar lo mejor en los momentos que más importan, conceptos que encuentran un territorio natural en el Turismo Carretera y en la exigencia que enfrentan pilotos y equipos fecha tras fecha.

A su vez, Shell Helix profundiza el territorio de la confianza a través de “El que sabe, sabe en quién confiar”, una campaña basada en tres atributos centrales para la marca de lubricantes: calidad, protección y confianza. La misma exigencia con la que los motores son puestos a prueba en la competición sirve así como reflejo del cuidado y la protección que la marca busca ofrecer a los conductores en el uso cotidiano de sus vehículos.

La mirada de Shell en Río Cuarto también trascendió la actividad en pista. Durante la fecha, la compañía realizó la entrega de kits de seguridad a escuelas técnicas, llevando su cultura de SSMA (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) a futuros técnicos y profesionales. La iniciativa parte de uno de los principios centrales de la compañía: la seguridad como un valor innegociable, dentro y fuera del automovilismo.

Con la temporada 2026 entrando en su etapa decisiva, la mirada comienza además a proyectarse hacia un año muy especial: en 2027 el Turismo Carretera cumplirá 90 años. Shell buscará continuar acompañando a la ACTC en ese camino, profundizando una relación de largo plazo con una de las categorías emblemáticas del deporte motor.

Así, el regreso del Turismo Carretera a Río Cuarto no representó solamente la vuelta de la categoría a una plaza histórica. Para Shell es también una nueva oportunidad de llevar Shell V-Power a la pista, poner su tecnología a prueba en condiciones de máxima exigencia y acercarse a los fanáticos en uno de los momentos más importantes del campeonato.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo