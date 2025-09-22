Sería de más de U$S 100 millones el acuerdo de salida de Horner de Red Bull

El ex jefe y CEO del equipo Red Bull Racing Fórmula 1, Christian Horner, llegó a un acuerdo para dejar formalmente la estructura de competición y técnica que lideró durante veinte años.

El exitoso inglés, había sido relevado de sus funciones operativas luego del Gran Premio de Gran Bretaña, en el mes de julio, en el medio de la batalla de poder que se desarrolló en la interna del grupo económico, luego de la muerte de su fundador Dietrich Mateschitz, en octubre de 2022.

Horner, fue el líder de todos los títulos de Red Bull Racing -8 de pilotos y 6 de constructores, pero fue destituido como director de las diversas empresas de la rama de competición del grupo en el Reino Unido el mes pasado. Sus responsabilidades incluían el equipo de F1, la fábrica de motores Red Bull Powertrains 2026 -que hará los motores del 2026- y el centro tecnológico Red Bull Applied Technologies.

En el día de hoy un comunicado firmado por Oliver Mintzlaff, CEO de Proyectos e Inversiones Corporativos de Red Bull, ha confirmado que Horner deja oficialmente la organización de inmediato a través de un acuerdo, cuyos detalles se mantienen confidenciales, pero que se estima que los 100 millones de dólares. Un contrato que estaba previsto hasta 2030 y que -según trascendió- será honrado en ese mismo plazo.

«Queremos agradecer a Christian su excepcional trabajo durante los últimos 20 años». Con su incansable compromiso, experiencia, pericia y pensamiento innovador, ha sido fundamental para consolidar a Red Bull Racing como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la Fórmula 1", escribió el líder del grupo Red Bull, como fórmula final de despedida a Horner.

El inglés, que secunda a su compatriota Ron Dennis -17 campeonatos mundiales- en éxitos históricos de F1, también fue formal para la despedida: "Liderar Red Bull Racing ha sido un honor y un privilegio. Cuando empezamos en 2005, ninguno de nosotros podría haber imaginado el camino que nos aguardaba: los campeonatos, las carreras, la gente, los recuerdos. Estoy increíblemente orgulloso de lo que logramos como equipo, batiendo récords y alcanzando alturas que nadie jamás hubiera creído posibles, y lo llevaré siempre conmigo. Sin embargo, para mí, mi mayor satisfacción ha sido reunir y liderar a un grupo increíble de personas talentosas y motivadas, y verlos prosperar como filial de una empresa de bebidas energéticas y verlos competir y vencer a algunas de las marcas automotrices más importantes del mundo. Les deseo a Laurent, Max, Yuki y a todo el Grupo Tecnológico Red Bull lo mejor para el futuro. Confío en que, como siempre, brindarán éxito en la pista, para nuestros aficionados, y seguirán esforzándose al máximo. Espero con ansias ver el primer motor Red Bull/Ford en la parte trasera del RB22 el próximo año, así como en el emocionante RB17".

Aunque no está claro si este acuerdo se lo permitirá, se especula con una posible vuelta de Horner a la dirección de alguna escuadra de F1 en el mediano plazo. Recientemente, fue vinculado con una eventual compra de Alpine, aunque François Provost, el nuevo CEO de Renault, la empresa matriz de Alpine, desestime con frecuencia las sugerencias de que el equipo estuviera en venta.

Cadena 3 Motor. Redacción y edición de Marcelo Cammisa, sobre reportes de Autosport, The Race, Car and Driver, ESPN y Marca. Fotografías de formula1.com