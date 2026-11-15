Rossi firmó la victoria en el regreso de “La Máxima” a Río Cuarto después de 14 años

Matías Leonardo Rossi a los 42 años y manejando el Toyota Camry oficial #117 conquistó su 27° victoria en el Turismo Carretera, que este domingo regresó a Río Cuarto luego de 14 años. “El Granadero”, o “Misil de Del Viso” como le dicen sus fanáticos, alcanzó la conquista reglamentaria que le permite llegar a la última carrera de La Plata con chances de sumar su segunda corona en la categoría.

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Rossi doblegó en la misma largada a Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y dictaminó el ritmo con que debían correrse las 25 vueltas de la final en la que no fue nunca interrumpida por un auto de seguridad. De semáforo en verde a la bandera de cuadros, absolutamente todo fue de Rossi.

Canapino a sabiendas que estaba cosechando puntos muy importantes para la definición, entendió que su ritmo era otro y aseguró el segundo lugar, dejando detrás a Fritzler para completar el podio. Ambos ya tienen la victoria obligatoria para intentar campeonar el 6 de diciembre en La Plata, ocupando el segundo y tercer lugar de la tabla de puntos.

La novena posición de Julián Santero con el BMW, le aseguró su lugar entre los de “último minuto” y lidera la Copa de Oro con 10 puntos de ventaja sobre Canapino para dirimir la corona de campeón.

Río Cuarto fue esquivo para los 4 pilotos cordobeses que, por una circunstancia u otra, no estuvieron en los puestos protagónicos. El que mejor terminó fué Marco Dianda con el Dodge Challenger que arribó 26°, Ricardo Risatti (Ford Mustang) 30°, Rodrigo Lugón (Ford Mustang) 36°, en tanto que Facundo Chapur con el Torino que había llegado líder de la Copa de Oro, acabó 43° y prácticamente dilapidó sus chances de intentar en la ultima fecha poder graduarse en el TC.

-Turismo Carretera/Clasificación Final-Domingo:



Turismo Carretera/Copa de Oro: Santero 146, Canapino 136, Fritzler 124, Rossi 123, Werner 114,5, Castellano 110, Chapur 106, Lambiris 103,5, Ledesma 95,5, Azar 91,5, Urcera 91, Faín 89, Dianda 88, Landa 86,5, Palazzo 84,5.

Turismo Carretera: Próxima fecha (15°) : La Plata, 6 de Diciembre.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo y Fernando Barrionuevo desde Río Cuarto. Imágenes: Prensa ACTC Argentina