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Rossi, Canapino y Fritzler ganaron las series clasificatorias del domingo en Río Cuarto

El Misil de Del Viso se quedó con la batería más rápida y larga desde la pole en Río Cuarto, con Canapino a su lado desde las 14:00.

15/11/2026 | 13:28Redacción Cadena 3

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Rossi, Canapino y Fritzler ganaron las series clasificatorias del domingo en Río Cuar

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Río Cuarto vivió nuevamente las series del TC. Matías Rossi, desde la tercera serie, hizo el mejor tiempo de las tres series, con un tiempo total de 6:45.109 con el Toyota Camry del Pradecon Racing. Agustín Canapino ganó la segunda serie con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsports, que fue la segunda más veloz, mientras que Otto Fritzler, condicionado por un pace car, obtuvo la primera serie que fue la más lenta, a bordo del Mercedes-Benz atendido por el Maquin Parts. 

La final se larga a las 14:00 horas con un duelo apasionante entre Matías Rossi y Agustín Canapino.

SERIE 1: (8:05.798)

La primera batería tenía a Otto Fritzler y a Mauricio Lambiris. El Mercedes-Benz del de San Miguel bancó la presión y pudo contener sin muchos inconvenientes al uruguayo. Casi entrando a la segunda vuelta, Thomas Ricciardi se fue afuera y generó la salida del pace car, arruinando las chances para Fritzler, de ser el más rápido de las series. En el relanzamiento Otto se defendió y ganó la serie con un tiempo total de 8:05.798. Segundo Lambiris (Ford), tercero Christian Ledesma (Chevrolet), cuarto Julián Santero (BMW) -que con este resultado clasificó a la Copa-, y quinto Valentín Aguirre (Chevrolet).

SERIE 2 (6.47.033)
Por la segunda serie, Agustín Canapino y Jonatan Castellano disputaban la primera fila. El arrecifeño tuvo que defenderse de un Dodge que lo dio todo pero que finalmente no le dio en la curva 1. José Manuel Urcera, desde el cuarto cajón, perdió ritmo y terminó mirando, por los espejos, a Ignacio Faín, que intentó por todos lados pero no pudo efectuar el adelantamiento. Con las 5 vueltas consumadas, y un tiempo total de 6:47.033, ganó Canapino (Chevrolet) la serie más rápida; Castellano (Dodge) fue segundo, tercero Urcera (Mercedes-Benz), cuarto Trucco (Dodge) y quinto Faín (Torino).

SERIE 3: (6:45.109)
La última batería enfrentaba a dos del Pradecon: Matías Rossi, con el Toyota, y Marcos Landa, de Chevrolet. Landa respetó a Rossi, y el de Del Viso comenzó, poco a poco, a distanciarse en la punta con un ritmo ganador. Landa también se despegó de los de atrás y Facundo Ardusso y Hernán Palazzo vivieron un duelo que duró casi toda la serie, hasta que Palazzo, buscando el límite, tocó el pasto y perdió el control. Finalmente ganó Rossi, con el mejor tiempo de todos, 6:45.109. Segundo Landa (Chevrolet), tercero Ardusso (Ford), cuarto Facundo Chapur (Torino) y quinto Juan Bautista De Benedictis (Ford).

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Río Cuarto: Imágenes: Prensa ACTC Argentina

  

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