FOTO: Rally Cordobés: Cuenta regresiva para el cierre de temporada con sede en Córdoba Capi

Recorrerá caminos utilizados por el rally mundial, cerrando una exitosa temporada del certamen considerado como el más importante del país.

Con sede en la ciudad de Córdoba, que solo registra tres antecedentes y el último se remonta a la temporada 2002, circulará por sectores como Tanti, Santa María de Punilla, Saldán, Salsipuesdes, El Manzano, La Pampa, etc.

Los principales referentes involucrados en la competencia estuvieron reunidos en la Municipalidad de la capital provincial para ultimar detalles relacionados a la organización y seguridad de la carrera.

Participaron representantes de Ministerios de Seguridad, COSEDEPRO, Policía, ETAC, Ente Metropolitano, Agencia Córdoba Deportes e intendentes de Saldán, Tanti, La Pampa, Santa María de Punilla y El Manzano.

Una esperada noticia para los aficionados y un aporte significativo a las economías regionales.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. Fuente: Prensa Rally Cordobés.