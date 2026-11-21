FOTO: Segundo día de C3M siguiendo a Colapinto en el Strip de Las Vegas

Una buena clasificación de los Alpine y de Franco Colapinto, convierte a la jornada del viernes en muy positiva para todos los que nos llegamos al 'Strip' -son muchos de verdad los argentinos en las tribunas- para apoyar a nuestro piloto. Claro, en lo interno y, por las apariciones repetidas en el Top 5, aunque conformes por entrar en Q3 con los dos coches les quedó gusto a poco.

Condicionados por la baja temperatura y el tráfico, los A526 no lograron repetir sus tiempos de Q2 en Q3 y retrocedieron detrás de los Racing Bulls que son sus rivales a vencer.

De todas formas, la carrera será otro juego y el callejero de Las Vegas abre posibilidades para el avance. No olvidemos que Franco es un gran largador y no sería raro que logre sorprender a varios, incluido su compañero.

Algunos datos más, nos completan el panorama del equipo de Colapinto, de frente a la carrera:

- El Grand Prix se pone en marcha a las 20:00 hs. locales del sábado. Será la 01:00 am en Argentina. Se corre sobre 50 vueltas al trazado de 6.201 mts.

- Gasly 9° y Colapinto 10° en clasificación, mejorarán 1 puesto en la partida por el retroceso de Oscar Piastri -McLaren-. El francés va por fuera en Fila 4 y el pilarense por dentro en Fila 5.

- Las estrategias más rápidas -según Pirelli- son las de 1 parada. Y, entre ellas, la de BLANDAS -rojas- y MEDIAS -amarillas- con ventana entre los giros 22 y 28 para parar. Le sigue, MEDIAS y BLANDAS con ventana en las vueltas 25 y 31. Las que incluyen gomas DURAS -que no fueron probadas-, difícilmente se elijan. Y la de dos paradas, dependerá de alguna dinámica de la carrera, como la intervención del AS.

- Un punto alentador es que el ritmo de carrera de los coches de Enstone es el mejor entre los del segundo pelotón. El orden es: Mercedes 0.00s, Red Bull +0.18s, McLaren +0.21s, Ferrari +0.44s, Alpine +0.69s, Racing Bulls +0.79s, Audi +1.12s, Williams +1.44s, Haas +1.76s, Aston Martin +2.36s y Cadillac +2.81s.

- En materia de velocidad final, Gasly P6 -343 kph- está mejor que Colapinto P11 -339 kph-. Antonelli -351 kph-, Albon -348 kph-, Lindblad -347 kph-, Leclerc -346 kph- y Cámara -345 kph- fueron los 5 más veloces.

- En la extensa pista, los Alpine son fuertes en el Sector 3 -Gasly P4 y Colapinto P7-, pero más débiles en los que tienen más curvas, como el Sector 1 -Gasly P9 y Colapinto P12- y Sector 2 -Gasly P8 y Colapinto P10-.

Los datos previos, en general, son buenos para los coches de azul y rosa. De manera que, las expectativas de encontrar buenos puntos y -¿por qué, no?- imponerse a los Racing Bulls no son improbables. Una gran cantidad de argentinos está siguiendo al argentino, según nos refieren desde todas las tribunas del Las Vegas Strip Circuit.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Las Vegas, Nevada, EE.UU.