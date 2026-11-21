FOTO: Antonelli venía último en la fila del 'run' final de Q3 y marcó la pole

Andrea Kimi Antonelli fuel el más rápido en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, cerrando una vuelta final de Q3 espectacular que lo hizo pasar delante de Max Verstappen de Red Bull y de su propio compañero, George Russell. Sin embargo, por una penalidad de grilla, mañana no podrá disfrutar de la P1 en la partida de la competencia y la pole position la hereda el neerlandés. Franco Colapinto de Alpine fue 10°.

Un buen trabajo de Colapinto lo lleva otra vez a Q3 con su Alpine para ser 10°, pero mañana largará 9° debido a la penalidad de Piastri (7°) -Foto: Bullet Sport Management-

El argentino hizo un gran trabajo para avanzar a través de las fases de la clasificación con un A526 muy rendidor en lo rápido, pero al que le costaba encontrar la ventana de temperatura adecuada para que sus neumáticos entreguen más ''grip''. Su 1.35.930s de Q1 lo hizo pasar en P15 a la siguiente fase, a 1 décima de segundo de su compañero Pierre Gasly en P12. Sin poder mejorar mucho los tiempos con su primer ''run'' de Q2, Franco salió con gomas rojas -blandas- nuevas para los 4'' minutos finales, las preparó muy bien y marcó la que sería su mejor vuelta de toda la sesión, 1.34.559s a 0.588s de la punta, para viajar en buena P7 a la fase final. Mientras, Pierre era un sorprendente P2 a 0.165s de Verstappen. Sin embargo, Colapinto no logró encontrar, otra vez, esa velocidad en la Q3. Su primera vuelta rápida fue 1.35.877s y en la segunda solo pudo bajar a 1.35.314s, con un pequeño roce en un muro que le hizo perder un poco de tiempo y quedó 10°. Gasly fue 9°, postergándolo por sol 0.209s. No obstante, los dos pilotos de Alpine avanzarán un puesto porque Piastri carga con una penalidad de grilla de 10 puestos por cambiar elementos de UP.

Adelante, Antonelli, se colocó en lo más alto de la tabla de tiempos con un registro de 1:33.893 en su último intento y cerrando la fila india del último ''run'', superando a Verstappen por 0,258 segundos.

No obstante, el nuevo campeón del mundo deberá cumplir una penalización de 5 puestos de grilla por cambios en su UP y partirá desde la sexta plaza, dejando a Verstappen en la ''pole position''.

Al neerlandés le acompañará en la primera fila el otro piloto de Mercedes, George Russell, mientras que Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull) ocuparán la segunda fila.

Arvid Lindblad marcó el sexto mejor tiempo, seguido por Oscar Piastri; el piloto de McLaren, sin embargo, deberá cumplir una penalización de 10 posiciones en la parrilla.

Liam Lawson (Racing Bulls) y los dos pilotos de Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto, completaron el Top 10.

Ferrari tuvo una jornada complicada, tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton quedaron fuera de la Q3, al finalizar en la undécima y duodécima posición, respectivamente, durante la segunda parte de la clasificación.

Junto a ellos, quedaron eliminados el Audi de Nico Hülkenberg, el Williams de Carlos Sainz —quien arrastra una penalización de 10 posiciones por cambios en la unidad de potencia—, Gabriel Bortoleto (Audi) y el otro Williams, pilotado por Alex Albon.

Rafael Câmara, se quedó a menos de 1 décima de segundo de alcanzar la Q2 —superado por Bortoleto—, tras haber sufrido un trompo al inicio de la Q1.

Grilla de partida para el Gran Premio de Las Vegas de F1 2026

También quedaron fuera el Cadillac de Sergio Pérez, los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, así como el segundo Cadillac, pilotado por Valtteri Bottas.

Ollie Bearman terminó en la 22ª posición; el británico ayudó a su compañero de equipo en Haas, Câmara, proporcionándole un rebufo, y no marcó un tiempo representativo, además de tener pendiente una penalización en la parrilla debido a cambios en su unidad de potencia.

La carrera de 50 vueltas al callejero Las Vegas Strip Circuit -6.201 mts.- comenzará a las 20 horas del sábado, locales. Será, ya, la 1 de la mañana del domingo en Argentina. La 9ª posición de partida de Colapinto invita a estar muy atentos para seguirla. Si todo marcha bien, tiene otra gran posibilidad para sumar puntos.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Las Vegas, Nevada, EE.UU, con datos y fotografías de formula1.com