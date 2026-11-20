FOTO: Con su último giro, Russell saltó a la punta, después de la bandera roja

George Russell de Mercedes quedó al final como el más rápido de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 en el callejero Strip Circuit -6.201 mts.-, postergando a Pierre Gasly de Alpine -en gran trabajo- y a Charles Leclerc de Ferrari. Franco Colapinto fue 9° con el otro A526.

Sin lluvia, la segunda tanda de ensayos comenzó con la pista mojada (13°C de temperatura ambiente, 15°C en pista y poco viento), cuando las máquinas salieron a la pista. No todos los coches salieron a la pista, entre los que optaron por quedarse en los boxes hasta que la pista se seque estaban los Alpine, los Williams, el Cadillac de Bottas y el que regresó rápido -sin cerrar vuelta- fue Verstappen.

La primera parte fue un intercambio del liderato entre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, con la SF-26 de Leclerc. Todos con gomas azules -Full Wet, mojado completo- y marcando tiempos altos: Piastri 1'57" a los 15' minutos de ensayo y Charles 1'54"8 cuando marchaban 20'. Norris colocó un 1'52"4 antes de ir al box por los neumáticos intermedios -verdes- porque la pista ya se estaba secando a los 23' minutos de la sesión.

En el minuto 27', Norris cerró un giro de 1'50"9' con sus verdes nuevas, para afirmarse al tope.

En el box de Alpine hubo novedades recién a los 35' minutos, cuando Colapinto y Gasly salieron con 'inters'. Franco hizo 1.55.6s y 1.53.7s en sus dos primeros giros. Cuando el reloj marcaba que quedaban 18' y Leclerc volvía a la cabeza de la lista con 1.49.1s, seguido por Hamilton +0.09s y Norris +1.7s.

Colapinto espero 35' minutos, hasta que la pista secara lo suficiente para salir a pista

Colapinto continuaba progresando con 1.51.8s en P10 y Gasly lo superaba con 1.51.1s. Adelante, Leclerc e Isack Hadjar -Red Bull- se intercambiaron el primer puesto, pero el del 'cavallino' prevaleció con 1.47.605s. Franco bajaba 1 décima mas, 1.50.767s en P11, siempre con Gasly un puesto adelante suyo.

Cuando faltaban 9', una bolsa suelta de buen tamaño se enredó en la trompa de Lance Stroll -Aston Martin- y salió la bandera roja.

Tras retirar los restos del plástico, la tanda se reanudó a 4' minutos del cierre, apenas para dos vueltas, una para calentar todo y otra para hacer el tiempo. Fue lo que aprovechó Russell para marcar el 1.47.272s que lo dejó como el mejor del día. También Colapinto aprovechó muy bien el último giro y bajó 1.5s su marca con 1.49.229s que lo colocó 9°. Mientras que la gran nota del día la dio su compañero Gasly que hizo una admirable vuelta de cierre con récord de Sector 1 y anotó 1.47.343s para quedar 2° a solo 0.071s del Mercedes líder.

Gasly, luchando en un momento dificil de la pista con su Alpine, pero sobre el final encontró el 'grip' y se metió 2°. Enorme tarea

El orden final fue Russell, Gasly, Leclerc, Hadjar, Piastri, Hamilton, Norris, Antonelli, Colapinto y Alonso, como los diez mejores. Un auspicioso comienzo para los Alpine que aprovecharon bien la evolución de pista, saliendo en la última parte y pueden ilusionarse con pelear en el Top 10.

Cerraron la lista: Stroll, Albon, Verstappen -solo giró 9 vueltas-, Pérez, Bearman, Lawson, Lindblad, Sainz, Hulkenberg, Bortoleto, Bottas y Cámara.

Mañana, viernes, todo vuelve a comenzar para completar los ensayos -FP3 a las 21.30 hs de nuestro país- y Clasificación, para nosotros ya en sábado a la 1 am.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Las Vegas, Nevada, EE.UU.