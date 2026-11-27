FOTO: Kimi fue el más veloz del primer día en Catar con su Mercedes

El ya consagrado campeón Kimi Antonelli, de Mercedes, volvió a marcar el ritmo durante la segunda sesión de entrenamientos del viernes del Gran Premio de Catar de Fórmula 1 seguido, nuevamente por su compañero George Russell. La sesión que fue ampliada tras recibir dos banderas rojas por el ingreso de leca en la cinta asfáltica. Franco Colapinto de Alpine fue 15°.

El argentino no terminó conforme con su coche: "No fue un buen día, tuvimos problemas con los frenos y nos está costando el circuito; tenemos que tratar de entender qué cambiar esta noche para mejorarlo". Franco había resultado 12° a 2.1s de Antonelli en la FP1 y en la FP2 nocturna solo pudo acercarse a 2.6s del líder con el W17. Su compañero Pierre Gasly lo hizo casi 1s mejor, para quedar en el puesto 12°.

Tras un doblete de Mercedes en la primera sesión de entrenamientos del día, los pilotos volvieron a la acción bajo los focos del Circuito Internacional de Lusail para otra hora de rodaje, a las 20:00 (hora local). Las condiciones fueron más representativas de las que se encontrarán en la sesión de clasificación, que tendrá lugar a la misma hora el sábado por la noche.

La segunda sesión de entrenamientos (FP2) también marcó la primera aparición de Fernando Alonso este fin de semana; el español se perdió la jornada de atención a los medios el jueves debido a un virus, y el viernes cedió su Aston Martin a Jak Crawford para la primera hora de entrenamientos.

Los pilotos de Haas, Rafael Câmara y Ollie Bearman, encabezaron la salida a pista cuando el semáforo en verde dio inicio a la segunda sesión. La mayoría de los participantes optó por neumáticos de compuesto medio en un comienzo muy activo, con la única excepción de Gabriel Bortoleto, quien montó el compuesto duro.

Tanto Antonelli como Russell sufrieron un deslizamiento en la última curva durante sus primeras vueltas, mientras que, poco después, Charles Leclerc hizo un trompo y terminó en la grava tras encontrarse con el Racing Bulls de Liam Lawson por delante.

«El coche no va bien», comunicó el piloto monegasco, lo que llevó al equipo a trabajar en el Ferrari una vez que este regresó al garaje. Mientras tanto, al cumplirse los 15 minutos de sesión, Antonelli se había colocado en cabeza; el campeón del mundo marcó un tiempo de 1:23.077, superando a Russell por más de dos décimas.

Mientras se reparaba el fondo plano del SF-26 de Leclerc, Lewis Hamilton comunicó por radio —desde el otro Ferrari— que el coche se sentía «muy inestable, con un tren delantero muy nervioso»; la falta de agarre parecía ser un problema generalizado para gran parte de la parrilla.

A medida que la sesión se acercaba a su ecuador, algunos pilotos comenzaron a centrarse en simulacros de clasificación; por ejemplo, Max Verstappen y Norris montaron neumáticos blandos para realizar sus vueltas rápidas.

Esto permitió a varios pilotos escalar posiciones. Russell parecía encaminado a completar una buena vuelta con el compuesto blando, pero el británico no pudo finalizar su intento debido a la aparición de una bandera roja provocada por la presencia de grava en la pista. Así, Antonelli se mantuvo en lo más alto gracias al tiempo que había marcado anteriormente con neumáticos medios.

Cuando la sesión se reanudó —con poco menos de media hora restante—, el campeón del mundo salió a pista con neumáticos blandos. Sin embargo, la actividad volvió a detenerse poco después: el Alpine de Pierre Gasly quedó atrapado en la grava tras un trompo importante, lo que obligó a mostrar una nueva bandera roja mientras se retiraba el A526 averiado.

Quedaban quince minutos cuando se reanudaron los Libres 2 (FP2), con muchos pilotos aún pendientes de completar una vuelta sin interrupciones con los neumáticos blandos. Leclerc también volvió a pista con el compuesto C3 —el piloto de Ferrari apenas había completado ocho vueltas—, pero posteriormente se confirmó que la sesión se ampliaría 13 minutos debido a las dos banderas rojas, lo que permitió a los pilotos disponer de más tiempo para continuar con sus programas de trabajo.

Se produjo un momento de tensión entre Verstappen y Hamilton, antiguos rivales por el título; el piloto de Red Bull preguntó por radio: «¿Has visto eso en la frenada?», tras encontrarse con el Ferrari delante, ya que ambos coches parecían seguir planes de rodaje distintos. «Me he encontrado tráfico con Max», comunicó Hamilton, antes de que los comisarios tomaran nota del incidente. Más tarde, se determinó que no era necesaria ninguna investigación adicional.

Lance Stroll se salió a la grava en la curva 2; el AMR26 no parecía mostrarse cómodo en el Circuito Internacional de Lusail. Por su parte, Carlos Sainz y Franco Colapinto protagonizaron un momento de apuro mientras luchaban en pista. «¡Vaya!», comentó por radio Russell, que rodaba justo detrás de ambos.

Hamilton tuvo problemas en los minutos finales: el siete veces campeón del mundo se detuvo fuera de la pista tras informar de que «ha pasado algo, he perdido potencia». Se desplegó un coche de seguridad virtual (VSC) mientras Hamilton abandonaba su monoplaza.

Antonelli se mantuvo en lo más alto al caer la bandera a cuadros, gracias al tiempo que había marcado anteriormente con el compuesto medio. Aventajó a Russell en 0,127 segundos, mientras que Norris quedó tercero, a cuatro décimas. El otro McLaren, pilotado por Oscar Piastri, marcó el cuarto mejor tiempo, por delante de Verstappen, Isack Hadjar, Leclerc, Hamilton, Lawson y Arvid Lindblad.

Bortoleto logró 11ª posición, seguido por Gasly —quien no pudo reincorporarse a la sesión—, Nico Hülkenberg, Alex Albon, Colapinto y Sainz. Camara ocupó el 17º lugar, por delante de su compañero de equipo Bearman, así como de Alonso, Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Tras concluir la primera jornada de actividad en pista, los pilotos y los equipos tendrán la oportunidad de analizar sus datos antes de volver a la acción en los terceros entrenamientos libres, el sábado a las 17:30 hora local -11:30 nuestras-, antes de la sesión de clasificación que tendrá lugar esa misma noche, a las 21:00, las 15 de nuestro país.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com