George Russell de Mercedes se quedó con la pole position en el Gran Premio de Catar de Fórmula 1. El piloto británico marcó el mejor tiempo, superando a su compañero Kimi Antonelli y a Lando Norris de McLaren, tras liderar las tres sesiones de la clasificación. Franco Colapinto de Alpine fue 14°.

El argentino pasó con lo justo la Q1, en P16 y con una marca alta de 1.24.274s a 1.717s de Russell. Su primera vuelta de Q2 no le permitía mejorar posiciones, pero cuando regresó en los minutos finales con gomas blandas -rojas- nuevas, marco 1.23.659s y adelantó dos puestos. "Tenemos una fuerte subvirancia en las curvas rápidas, el auto está como muy desconectado y el ritmo no está", señaló Franco al final de la jornada.

Adelante, tras asegurarse la 'pole' provisional en sus primeras vueltas, Russell no logró mejorar su registro en el intento final; sin embargo, su tiempo anterior de 1:21.695 fue suficiente para hacerse con la primera posición, situándose 0,128 segundos por delante de su compañero de equipo en Mercedes, Antonelli.

Norris terminó tercero, a más de cuatro décimas, seguido por el otro McLaren, pilotado por Oscar Piastri. Por su parte, Isack Hadjar (Red Bull) superó a Max Verstappen, con los monoplazas de Red Bull ocupando la quinta y sexta posición, respectivamente.

Charles Leclerc se hizo con la séptima plaza, mientras que Arvid Lindblad (Racing Bulls) se intercaló entre los Ferrari, situándose octavo por delante de Lewis Hamilton. El otro monoplaza de VCARB, pilotado por Liam Lawson, completó el Top 10.

Ollie Bearman —quien acaba de renovar su contrato con Haas para 2027— se quedó a las puertas de pasar a la Q3, terminando en undécima posición, por delante de Pierre Gasly (Alpine), que fue duodécimo. Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó decimotercero; el brasileño deberá comparecer ante los comisarios tras la sesión, ya que, al parecer, fue obstaculizado por Rafael Camara.

Franco Colapinto situó su Alpine en la decimocuarta posición, seguido por Camara (Haas) y Nico Hülkenberg (Audi), quienes ocuparon los puestos 15 y 16, respectivamente. Una semana después de que Carlos Sainz volviera a sumar puntos en Las Vegas, esta vez hubo decepción para Williams: Sainz y Alex Albon quedaron eliminados, ocupando las posiciones 17.ª y 18.ª.

A ellos se sumaron los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, en los puestos 19.º y 20.º, mientras que la dupla de Cadillac —formada por Valtteri Bottas y Sergio Pérez, quien ya partía con una penalización de cinco posiciones en la parrilla arrastrada desde Las Vegas— cerró la clasificación en los lugares 21.º y 22.º.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com