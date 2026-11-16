Verano en Córdoba: cuánto costará estacionar en los balnearios y qué municipios prohíben parlantes

A pocas semanas del inicio de la temporada de verano, los municipios y comunas del Valle de Punilla comenzaron a definir los costos y las reglas de convivencia que regirán en los tradicionales balnearios cordobeses.

Un relevamiento realizado por Cadena 3 indicó que los valores de referencia para el estacionamiento rondarán en promedio los 15.000 pesos diarios, aunque existen marcadas diferencias según el destino elegido.

Entre las primeras definiciones confirmadas, la jefa comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, anticipó que el valor del estacionamiento no sufrirá aumentos respecto al ciclo anterior y se mantendrá en 10.000 pesos por jornada completa. Por su parte, en localidades como La Falda (en el complejo Siete Cascadas) la tarifa prevista asciende a los 12.000 pesos —con opciones de descuento por pago electrónico e ingreso que incluye el acceso a piletas y servicios—, mientras que en otros puntos del valle los costos se alinearán cerca de la franja de los 15.000 pesos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Balnearios gratuitos y nuevas regulaciones

En contrapartida, existen alternativas donde el uso de los espacios recreativos no contempla un arancel obligatorio. En Cosquín, el intendente Raúl Cardinali confirmó que sus nueve balnearios ubicados a lo largo de 14 kilómetros de costa no cobrarán tarifa fija de estacionamiento, operando únicamente bajo un sistema de colaboración voluntaria destinada a cuidadores debidamente identificados con credenciales oficiales.

Asimismo, uno de los puntos que mayor adhesión y debate genera entre los visitantes es la restricción de ruidos molestos. Localidades como Cuesta Blanca e Icho Cruz ratificaron la prohibición del uso de parlantes en las playas, una medida orientada a preservar el descanso y el disfrute del entorno natural mediante el sonido exclusivo del río y las aves, una iniciativa que el público suele contraponer con el debate sobre la convivencia con mascotas en las zonas de baño.