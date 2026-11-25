Vecinos tapan baches y pagan luces ante el abandono estatal: "La política está en otra"
Testimonios de Córdoba y La Pampa exponen cómo los contribuyentes reemplazan al Estado en obras básicas.
25/11/2026 | 10:59Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
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Juntos
Vecinos de Córdoba y de La Pampa debieron organizar colectas para instalar alumbrado público y rellenar baches por cuenta propia ante el deterioro de calles y rutas y la falta de respuestas oficiales.
El fenómeno, expuesto a partir de testimonios de oyentes en el programa Juntos, puso bajo la lupa el incumplimiento de los servicios básicos a cargo del Estado y la desconexión de la dirigencia política con los problemas cotidianos.
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Entre los casos relatados se destacó el de Gregorio, un trabajador que viaja de manera habitual entre La Pampa y Mendoza para abastecer su comercio y decidió tapar pozos en la traza vial tras haber estado cerca de sufrir un accidente grave.
En Córdoba, en tanto, vecinos del barrio San Vicente arrojaron escombros en los baches de su cuadra para evitar daños en los vehículos, mientras otros habitantes debieron reunir dinero entre particulares para garantizar la iluminación en sus calles.
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Lectura rápida
¿Qué hicieron los vecinos de Córdoba y La Pampa? Organizaron colectas para instalar alumbrado público y rellenar baches debido al deterioro de calles y rutas.
¿Quiénes expusieron el problema? Los oyentes del programa Juntos, que compartieron sus testimonios sobre el incumplimiento de servicios básicos.
¿Cuándo ocurrió esto? Recientemente, en un contexto de deterioro de la infraestructura vial.
¿Dónde se registraron estas acciones? En las provincias de Córdoba y La Pampa, específicamente en barrios como San Vicente.
¿Por qué tomaron estas medidas los vecinos? Ante la falta de respuestas oficiales y la necesidad de mejorar la seguridad vial y la iluminación en sus comunidades.