Por Agustina Vivanco

Vecinos de Córdoba y de La Pampa debieron organizar colectas para instalar alumbrado público y rellenar baches por cuenta propia ante el deterioro de calles y rutas y la falta de respuestas oficiales.

El fenómeno, expuesto a partir de testimonios de oyentes en el programa Juntos, puso bajo la lupa el incumplimiento de los servicios básicos a cargo del Estado y la desconexión de la dirigencia política con los problemas cotidianos.

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Entre los casos relatados se destacó el de Gregorio, un trabajador que viaja de manera habitual entre La Pampa y Mendoza para abastecer su comercio y decidió tapar pozos en la traza vial tras haber estado cerca de sufrir un accidente grave.

En Córdoba, en tanto, vecinos del barrio San Vicente arrojaron escombros en los baches de su cuadra para evitar daños en los vehículos, mientras otros habitantes debieron reunir dinero entre particulares para garantizar la iluminación en sus calles.

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